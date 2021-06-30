У Туреччині бабуся відсвяткувала 119-річчя: вона може стати найстарішою мешканкою Землі

У Туреччині бабуся відсвяткувала 119-річчя: вона може стати найстарішою мешканкою Землі

Родичі вважають, що секретом її довголіття є правильне харчування і натуральні продукти.

27 червня 2021 року відзначила свій 119-й день народження жителька Туреччини Секер Арслан.

Про це повідомляє Mirror.

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Арслан народилася 27 червня 1902 року, ще за часів Османської імперії. Тільки через 21 рік після її народження, в 1923 році Мустафа Кемаль Ататюрк проголосив Турецьку республіку.

Її вік підтверджує посвідчення водія. Якщо це буде офіційно визнано, то Секер стане найстарішою жінкою в світі, обігнавши японку Кане Танака, яка народилася 2 січня 1903 року.

takvim.com.tr

Сім'я довгожительки, незважаючи на те, що їй виповнилося 119 років, підготувала на свято торт з цифрами "120".

У жінки є шість дітей і 12 онуків. Секер нарікає, що поки у неї немає правнуків.

Близькі вважають, що секретом довголіття є правильне харчування і натуральні продукти.

"Масло, мед і сир завжди були на столі. Раніше вона сама заквашувала йогурт. Досі щодня з'їдає одне варене яйце на сніданок", — розповіла старша дочка.

Бабуся страждає від хвороби Альцгеймера. Сім'я переживає, щоб старенька не заразилася на коронавірус і всіляко опікується про неї.

Секер Арслан пережила Першу світову війну, розпад Османської імперії, проголошення Турецької республіки, пандемію іспанського грипу, Другу світову війну, а тепер і пандемію коронавірусу.

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