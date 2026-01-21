У Туреччині розкопали давні ліки римлян: науковці не повірили своїм очам

Скляна римська посудина, у якій знайшли рештки ліків із фекалій. Atila et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2026

Реклама

Археологи виявили в турецькому місті Пергам сенсаційний доказ існування незвичайної медичної практики Римської імперії. У скляній посудині II століття нашої ери дослідники знайшли залишки ліків, виготовлених на основі людських екскрементів. Це перше фізичне підтвердження використання такої терапії, про яку раніше було відомо лише з античних текстів.

Про це йдеться у досліджені, опубліковане в Journal of Archaeological Science: Reports.

Секретний інгредієнт античних аптекарів

У дослідженні йдеться про знахідку в невеликому скляному унгуентарії (так званій «посудині для сліз»). Усередині вчені виявили 15 грамів бурої речовини. Аналіз за допомогою газової хроматографії показав наявність скаменілих фекалій. Компоненти вказують на всеїдний раціон, ідентичний людському. Також наявні ефірні олії, а саме високу концентраці. карвакролу (речовини, що міститься в чебреці та орегано).

Реклама

Науковці припускають, що запашні трави додавали спеціально, щоб приховати неприємний запах «препарату» та зробити лікування більш приийнятним для пацієнтів.

Що лікували таким «зіллям»?

Хоча знахідка здається шокуючою, для античного світу це була нормальна практика. Про використання екскрементів у медицині писали Пліній Старший та Діоскорид. Зокрема, видатний лікар того часу Гален Пергамський у своїх працях понад 25 разів згадував подібні рецепти. Давні медики вірили, що такі суміші (часто розведені вином або оцтом) допомагають при:

інфекційних захворюваннях;

запальних процесах;

проблемах із репродуктивним здоров’ям.

Попри те, що методи давніх римлян виглядають дивними, сучасна наука знаходить у них певну логіку. Сьогодні в медицині існує процедура трансплантації кишкової мікробіоти, яку використовують для лікування хвороби Крона та виразкового коліту. Схоже, античні лікарі інтуїтивно розуміли важливість бактеріального балансу в організмі задовго до відкриття мікробіології.

Нагадаємо, нутриціолог назвав чотири продукти, які допомагають підтримати лібідо, настрій і гормональний баланс. Пояснюємо, як харчування впливає на сексуальне здоров’я.