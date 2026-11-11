У Тихому океані виявили два майже недоторкані світи: що приховують віддалені острови

У Тихому океані виявили два майже недоторкані світи / © Sciencealert

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У віддаленій частині Тихого океану науковці дослідили два коралові атоли, які зберегли одні з найменш порушених людиною екосистем у регіоні. Там виявили сотні груп риб, великі популяції акул, колонії морських птахів і місця гніздування черепах.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Йдеться про атоли Бікар і Бокак на Маршаллових Островах, які 2025 року увійшли до першого національного морського заповідника країни.

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Бікар розташований більш ніж за 100 кілометрів від найближчого заселеного атола, а Бокак — майже за 400 кілометрів. Саме віддаленість допомогла зберегти їхнє природне середовище.

«Бікар і Бокак — це скарби не лише для Маршаллових Островів, а й для всієї планети», — зазначив морський еколог Алан Фрідлендер із Гавайського університету, наголосивши на ролі місцевої спільноти Утирика в охороні цих територій.

Що виявили вчені на віддалених атолах

Під час експедиції 2023 року дослідники зафіксували 266 таксонів рифових риб із 38 родин. Найбільшу біомасу риб виявили біля Бокака.

Особливо вражає кількість хижаків. На зовнішніх схилах рифів акули становили 26,8% біомаси риб біля Бікара та 33,9% біля Бокака. Для порівняння, у багатьох інших районах океану популяції цих хижаків значно скоротилися через діяльність людини.

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На глибинах до 275 метрів науковці задокументували ще 138 таксонів риб. Серед них 14 груп, імовірно, раніше не реєстрували на Маршаллових Островах. Додаткові глибоководні камери виявили ще 79 груп.

На суші дослідники зафіксували 17 видів морських птахів, 71 слід черепах і 132 гніздові ями, переважно на Бікарі.

Чому відкриття важливе для океану

Вчені вважають, що Бікар і Бокак можуть стати своєрідним еталоном для вивчення та відновлення морських екосистем. Вони допомагають зрозуміти, як виглядають коралові рифи за мінімального прямого впливу людини.

Однак навіть ці віддалені атоли не залишилися повністю недоторканими. На них виявили завезених полінезійських щурів, а кораловим рифам загрожують потепління води, знебарвлення коралів і закислення океану.

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Показовим став контраст із сусіднім атолом Бікіні, де США проводили ядерні випробування в середині XX століття.

Учасники експедиції, які відвідали його після Бокака, описали значні ділянки зруйнованих мертвих рифів і порівняно невелику кількість риб. Ядерні випробування знищили три острови та залишили радіоактивне забруднення, через яке атол досі непридатний для постійного проживання.

На думку дослідників, вивчення Бікара й Бокака допоможе оцінити масштаби втрат морського біорізноманіття та знайти ефективніші способи захисту океану.

Раніше ми розповідали, що у південній частині Тихого океану розташований маловідомий острів Ніуе, який називають одним із найкрасивіших місць для відпочинку. Тут можна поплавати поруч із горбатими китами, дослідити підводні печери, побачити тисячі зірок та відпочити далеко від переповнених курортів.

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