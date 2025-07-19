У Тихому океані знайдено "корабель-привид", який затонув понад 80 років тому

Есмінець "Терудзукі"

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У водах Гуадалканалу біля Соломонових островів.після понад восьми десятиліть на дні океану було знайдено уламки японського військового корабля «Терудзукі», зниклого під час Другої світової війни.

Про це пише видання Interesting Engineering.

Історія, що ожила на дні океану

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Океанографи з судна Nautilus, яке належить організації Ocean Exploration Trust, зафіксували перше підводне зображення есмінця «Терудзукі» — корабля класу Akizuki, що затонув у грудні 1942 року в легендарному районі Iron Bottom Sound поблизу Соломонових островів.

Виявлення стало можливим завдяки роботизованим апаратам (ROVs), якими керували за допомогою сонарної мапи, зібраної безпілотним надводним судном DriX Університету Нью-Гемпшира.

До сьогодні жодних підтверджених кадрів «Терудзукі» не існувало, оскільки під час війни плани японського флоту трималися в суворій таємниці.

Розвідувальна місія виявила відірвану корму корабля з глибинними бомбами, яка лежить за 200 метрів від основної частини корпусу. Сонарні дані підтвердили, що саме торпедна атака США стала причиною розколу судна, а не внутрішній вибух глибинних бомб, як довгий час вважали історики.

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На момент загибелі «Терудзукі» перебував під командуванням контр-адмірала Райдзо Танаки, відомого американським військовим як «Залізний Танака». Судно брало участь у напружених морських боях поблизу Гуадалканалу в листопаді 1942 року.

12 грудня того ж року есмінець супроводжував японські транспортні кораблі, коли був атакований американськими торпедами. Внаслідок потужного вибуху корма відірвалася, судно зайнялося вогнем і затонуло. Більшість екіпажу, включно з Танака, врятувались, але загинуло дев’ятеро моряків.

Наукове досягнення міжнародного масштабу

«Я відчуваю неймовірну вдячність за можливість побачити цей корабель. Для мене, як для японця, це особистий зв’язок з нашою історією», — поділився емоціями Хіросі Ішії з Кіотського університету, учасник наукової команди.

«Терудзукі» — вже дванадцятий об’єкт морської спадщини Другої світової, досліджений у межах експедиції, яку очолює доктор Роберт Баллард, президент Ocean Exploration Trust. Проєкт реалізується за підтримки NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), Міністерства оборони США, уряду Соломонових островів та партнерів з Японії, Австралії й Нової Зеландії.

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Експедиція триває, і всі занурення транслюються наживо на NautilusLive.org, де кожен охочий може приєднатися до історичного пошуку у реальному часі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у водах озера Мічиган неподалік від Манітовока (США) рибалка випадково виявив корабель, затоплений понад 100 років тому.