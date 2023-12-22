У в'язниці замінили сторожових собак зграєю пильних гусей – відео

В'язниця в бразильському штаті Санта-Кантаріна нещодавно замінила своїх сторожових собак зграєю гусей, які нібито видають гучні звуки, коли чують, що хтось намагається втекти.

Про це пише Reuters.

У наші дні тюремні комплекси оснащені найсучаснішими системами виявлення, які суттєво ускладнюють втечу ув'язнених непоміченими. Тим не менш, попри технологічні досягнення, завжди корисно мати резервну аналогову систему виявлення на випадок, якщо щось складне вийде з ладу. Зазвичай нормою є люди та сторожові собаки, але в деяких в'язницях використовуються малоймовірні альтернативи. Наприклад, у декількох в'язницях Бразилії сторожові собаки замінені гусьми, які, за їхніми словами, не лише такі ж ефективні, якщо не навіть ефективніші, а й дешевше утримувати. Зважаючи на все, у гусей дуже хороший слух, і вони видають гучні звуки щоразу, коли виявляють дивні звуки, тим самим попереджаючи охоронців.

"У нас є електронне спостереження, особисте спостереження... І, нарешті, спостереження гусаками, які замінили собак", - сказав директор в'язниці Маркос Роберто де Соуза. "Вночі дуже тихо. Як бачите, навіть удень тут дуже тихо, а вночі тим більше… Простір сприяє такому типу безпеки у випадку з гусьми".

Зграя "гусей-охоронців" патрулює простір між внутрішнім парканом в'язниці та її головною зовнішньою стіною.

Бразильські в'язниці вже щонайменше 12 років покладаються на гусей, щоб утримати в'язнів від втечі. Ще 2011 року в'язниця Зібрав у Сан-Паулу потрапила до заголовків міжнародних новин через використання зграї гусей як засіб попередження охоронців про підозрілу активність.

Читайте провідні новини дня:

Цікаво, що гуси допомагають китайським прикордонним патрулям стримувати нелегальних іммігрантів уже як мінімум два роки, оскільки вони набагато краще за собак виявляють шуми і доставляють своїх людей до джерела.

Нагадаємо, чоловіка, який відсидів 48 років, виправдали. Це найдовше несправедливе ув'язнення в історії США.

Читайте також: