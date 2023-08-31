У вас надзвичайний зір, якщо знайдете дівчинку серед лебедів: спробуйте за 6 секунд

Серед лебедів та квіток потрібно знайти дівчинку.

Уважно подивіться на зображення.

На ньому можна побачити групу лебедів у ставку та квіти, які ростуть на березі. Серед лебедів захована дівчинка.

Потрібно знайти її за 6 секунд.

Час пішов. Якщо ви уважно придивитеся до зображення, ви зможете помітити приховану дівчину. Ви її помітили?

У дівчини жовте волосся. Ми думаємо, що дехто з вас уже знайшов дівчину.

Для тих, хто не зміг, відповідь внизу на зображенні

.Дівчину можна помітити в лівій частині зображення між квітами та лебедями.

відповідь на тест.

Не засмучуйтесь, через велику кількість жовтих квітів знайти дівчинку, у якої теж жовте волосся, складно.

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