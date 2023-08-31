Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У вас надзвичайний зір, якщо знайдете дівчинку серед лебедів: спробуйте за 6 секунд

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
2892
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У вас надзвичайний зір, якщо знайдете дівчинку серед лебедів: спробуйте за 6 секунд

Тест

Серед лебедів та квіток потрібно знайти дівчинку.

Уважно подивіться на зображення.

На ньому можна побачити групу лебедів у ставку та квіти, які ростуть на березі. Серед лебедів захована дівчинка.

Потрібно знайти її  за 6 секунд.

Час пішов. Якщо ви уважно придивитеся до зображення, ви зможете помітити приховану дівчину. Ви її помітили?

У дівчини жовте волосся. Ми думаємо, що дехто з вас уже знайшов дівчину.

Для тих, хто не зміг, відповідь внизу на зображенні

.Дівчину можна помітити в лівій частині зображення між квітами та лебедями.

відповідь на тест. / ©
відповідь на тест.

Не засмучуйтесь, через велику кількість жовтих квітів знайти дівчинку, у якої теж жовте волосся, складно.  

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2892
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація