У вас надзвичайний зір, якщо знайдете дівчинку серед лебедів: спробуйте за 6 секунд

Серед лебедів та квіток потрібно знайти дівчинку.
Уважно подивіться на зображення.
На ньому можна побачити групу лебедів у ставку та квіти, які ростуть на березі. Серед лебедів захована дівчинка.
Потрібно знайти її за 6 секунд.
Час пішов. Якщо ви уважно придивитеся до зображення, ви зможете помітити приховану дівчину. Ви її помітили?
У дівчини жовте волосся. Ми думаємо, що дехто з вас уже знайшов дівчину.
Для тих, хто не зміг, відповідь внизу на зображенні
.Дівчину можна помітити в лівій частині зображення між квітами та лебедями.
Не засмучуйтесь, через велику кількість жовтих квітів знайти дівчинку, у якої теж жовте волосся, складно.
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