У Великій Британії пара загубила свого кота під час медового місяця: як ґуля допомогла його знайти

Тварина знайшлася через 10 років.
Пара з британського містечка Бірмінгем у 2011 році загубила свого кота Великого Рудька під час медового місяця. Його зареєстрували як зниклого, але через 10 років кіт знайшовся.
Про це пише BBC.
Востаннє Колін Клейтон та Єва Белламі бачили Рудька за 40 кілометрів від їхнього будинку у Бірмінгемі. Тоді пара проводила свій медовий місяць на човні.
Із собою Колін та Єва взяли трьох своїх котів: Ласку, Дизеля та Великого Рудька.
Аж якось Рудько зник без сліду, а два інші коти повернулися без нього. Пара почекала ще п'ять днів, але кіт так і не повернувся. Його зареєстрували як зниклого — він був чіпований.
Місцева організація Cats Protection повідомила, що її команді нещодавно стало відомо про кота в Лічфілді, якого вони прозвали Мармеладкою.
Його підгодовував місцевий чоловік, і кіт з часом став йому довіряти. Одного разу чоловік помітив, що в кота є ґуля на боці. Тварину повезли на огляд до ветеринара, де з'ясувалося, що це зниклий Рудько.
Нагадаємо, житель індійського села зник безвісти. Його знайшли через три дні в пащі крокодила.
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