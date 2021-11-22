У Великій Британії пара загубила свого кота під час медового місяця: як ґуля допомогла його знайти

У Великій Британії пара загубила свого кота під час медового місяця: як ґуля допомогла його знайти

Тварина знайшлася через 10 років.

Пара з британського містечка Бірмінгем у 2011 році загубила свого кота Великого Рудька під час медового місяця. Його зареєстрували як зниклого, але через 10 років кіт знайшовся.

Про це пише BBC.

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Востаннє Колін Клейтон та Єва Белламі бачили Рудька за 40 кілометрів від їхнього будинку у Бірмінгемі. Тоді пара проводила свій медовий місяць на човні.

Із собою Колін та Єва взяли трьох своїх котів: Ласку, Дизеля та Великого Рудька.

Аж якось Рудько зник без сліду, а два інші коти повернулися без нього. Пара почекала ще п'ять днів, але кіт так і не повернувся. Його зареєстрували як зниклого — він був чіпований.

Місцева організація Cats Protection повідомила, що її команді нещодавно стало відомо про кота в Лічфілді, якого вони прозвали Мармеладкою.

Його підгодовував місцевий чоловік, і кіт з часом став йому довіряти. Одного разу чоловік помітив, що в кота є ґуля на боці. Тварину повезли на огляд до ветеринара, де з'ясувалося, що це зниклий Рудько.

Нагадаємо, житель індійського села зник безвісти. Його знайшли через три дні в пащі крокодила.

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