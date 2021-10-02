У Великій Британії помітили фальшиві авто для кастингу Pornhub: компанія ініціювала розслідування

Компанія переконує, що авто з нею не пов'язані.
Pornhub розпочинає розслідування після того, як в місті у Західному Йоркширі, що у Великій Британії були помічені три фальшиві машини з логотипом вебсайту.
Про це повідомляє Dailymail.
Яскраво-рожеві транспортні засоби з логотипом Pornhub були помічені в кількох місцях/
Місцеві жителі висловили обурення, помітивши автомобілі, тоді як сама компанія розпочала власне розслідування, стверджуючи, що транспортні засоби не пов'язані з ними.
На всіх трьох транспортних засобах на задній панелі була нанесена інформація про кастинг для Pornhub.
Одна з місцевих жителів сказала, що їй огидно, що такі автомобілі стоять у її місцевості. Вона сказала, що навіть думає залишити записку на лобовому склі одного з транспортних засобів, щоб висловити свої почуття.
У записці було б сказано: "Будь ласка, припаркуйтеся в іншому місці - це вкрай недоречно, оскільки діти ходять по дорозі".
Інші громадяни вважали, що автомобілі є частиною рекламної акції фірми.
Представник Pornhub запевнив: "Це не має нічого спільного з PornHub".
"У нас немає автомобілів для кастингу. Ми досліджуємо, хто може стояти за цим", - резюмував він.
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