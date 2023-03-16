У Великій Британії випадково знищили нову роботу Бенксі (фото)

Це сталося під час демонтажу старої будівлі.

У містечку Герн-Бей (графство Кент, Велика Британія) випадково знищили нове графіті загадкового вуличного художника Бенксі.

Як пише The Guardian, це сталося під час демонтажу занедбаної ферми.

На малюнку, яке мало назву Morning is Broken, були зображені хлопчик, який розкриває гофровані штори із заліза, та кіт.

Відповідні фото до та після демонтажу художник запостив у своєму Instagram.

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Зі свого боку, підрядники розповіли, що не знали, що витвір мистецтва належить Бенксі: "Ми і гадки не мали, що це був Бенксі. Мене нудило від усвідомлення того, що це був Бенксі — ми були розбиті. Ми почали зносити його вчора. Землевласник дивився, як ми це робимо, і також не знав".

Зауважимо, Бенксі - британський вуличний художник, який воліє лишатися анонімним. Митець часто робить малюнки на резонансні теми і в резонансних місцях.

Зокрема, він створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці. Митець малював на будівлях, які постраждали від російських бомбардувань.

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