У Великій Британії знайшли покинуту колекцію рідкісних авто в занедбаному маєтку (фото)

Автори відео припускають, що власник міг померти, а спадкоємці ще не вступили у права власності.

У Великій Британії на території закинутого маєтку виявили колекцію рідкісних ретро-автомобілів, які десятиліттями залишалися без догляду. Більше десятка машин різного віку просто іржавіють під відкритим небом.

Про унікальну знахідку розповіли автори Youtube-каналу The Bearded Explorer.

У Великій Британії знайшли покинуту колекцію авто.

Деякі автомобілі мають відносно непоганий вигляд — на них навіть збереглися талони про проходження техогляду, датовані 2014–2022 роками. Однак, причини занедбаності колекції залишаються невідомими. Автори відео припускають, що власник міг померти, а спадкоємці ще не вступили у права власності.

Серед знайдених авто особливо виділяється купе Triumph GT6 70-х років у фіолетовому кольорі – один із небагатьох, що зберігся у хорошому стані. Ця модель з 105-сильним двигуном здатна розганятися до 180 км/год. Однак стан інших машин значно гірше – їх вкрили бруд, іржа і мох. Наприклад, Triumph Herald 1200 1967 року перебуває в аварійному стані.

Серед інших знахідок – японські спорткари Toyota Celica 70-х років та Toyota MR2 першого і другого покоління, а також легендарні британські Lotus Elise і Mercedes SLK. Один із останніх виявився зарядженою версією AMG із 5,5-літровим V8 на 360 к.с.

У Великій Британії знайшли покинуту колекцію авто.

Крім спортивних моделей, у колекції знайшли два Mitsubishi Pajero 90-х, які теж роками залишалися без догляду.

У Великій Британії знайшли покинуту колекцію авто.

Що чекає на унікальні ретроавтомобілі – наразі невідомо. Якщо власники не з’являться, машини можуть бути розпродані або потрапити до музею, де їм нададуть друге життя.