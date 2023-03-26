У Венеції розшукують “ідіота”, який стрибнув з триповерхового будинку у канал: відео

Влада італійського міста Венеції розшукує чоловіка, який стрибнув з триповерхового будинку в канал.

Відео цього трюку широко розійшлося у Мережі, повідомляє CNN.

Мер туристичної приваби Італії Луїджі Бруньяро натомість написав у соцмережах, що чоловік, який виконав цей трюк, є “ідіотом”, який повинен отримати “довідку про дурість і багато стусанів”.

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“Ми намагаємося встановити його особу та його друга внизу, який зняв ідіотське відео для соціальних мереж”, – додав мер.

На відео можна побачити, як чоловік стрибає в канал з будівлі.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

Міський голова направив на місце поліцію, щоб з’ясувати, як чоловік зумів проникнути до приватного житлового будинку та вилізти на дах.

“Він ризикував життям, стрибнувши, але він правопорушник. Вони не розуміють небезпеки, яку створюють. Що було б, якби човен проходив унизу?" - обурювався Бруньяро.

Мер Венеції закликав не лайкати відео, підтримуючи тим самим такі дурниці, а допомогти ідентифікувати особу порушника, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, від січня 2023 року для того, щоб відвідати Венецію туристам потрібно заплатити від 3 до 10 євро. У такий спосіб влада міста намагається вирішити проблему надмірного туризму.

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