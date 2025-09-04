У Вінниці встановили рекорд, для якого знадобилося три роки (фото)

Найдовша борода в Україні Фото: Вєтрова Лана

В Україні встановили незвичайний рекорд — найдовша борода сягнула 50,1 см.

Про це повідомила Лана Вєтрова, яка очолює Національний реєстр рекордів.

Відрощував бороду упродовж трьох років 45-річний житель Вінниці Дмитро Мороз.

Його досягнення офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

«Якщо у тебе немає бороди — відрощуй. Якщо є — поголи її. Змінюйтесь!» — жартує рекордсмен.

