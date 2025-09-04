ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

У Вінниці встановили рекорд, для якого знадобилося три роки (фото)

45-річний вінничанин Дмитро Мороз встановив рекорд України — його борода виросла до 50,1 см.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Вінниці встановили рекорд, для якого знадобилося три роки (фото)

Найдовша борода в Україні Фото: Вєтрова Лана

В Україні встановили незвичайний рекорд — найдовша борода сягнула 50,1 см.

Про це повідомила Лана Вєтрова, яка очолює Національний реєстр рекордів.

Відрощував бороду упродовж трьох років 45-річний житель Вінниці Дмитро Мороз.

45-річний вінничанин відростив найдовшу бороду в Україні

45-річний вінничанин відростив найдовшу бороду в Україні

Його досягнення офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

«Якщо у тебе немає бороди — відрощуй. Якщо є — поголи її. Змінюйтесь!» — жартує рекордсмен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мандрівник об’їхав усі країни за рекордний час. Це - найшвидша навколосвітня подорож.

Майкл Зервос зі США майже щоранку протягом року прокидався в новій країні, оточений незнайомими пам'ятками та обличчями.

Тим часом українські прикордонники розповіли, чи масово чоловіки покидають Україну після дозволу їхати за кордон.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie