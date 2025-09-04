- Дата публікації
У Вінниці встановили рекорд, для якого знадобилося три роки (фото)
45-річний вінничанин Дмитро Мороз встановив рекорд України — його борода виросла до 50,1 см.
В Україні встановили незвичайний рекорд — найдовша борода сягнула 50,1 см.
Про це повідомила Лана Вєтрова, яка очолює Національний реєстр рекордів.
Відрощував бороду упродовж трьох років 45-річний житель Вінниці Дмитро Мороз.
Його досягнення офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
«Якщо у тебе немає бороди — відрощуй. Якщо є — поголи її. Змінюйтесь!» — жартує рекордсмен.
