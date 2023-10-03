У якому віці люди найбільш задоволені життям: вчені зробили неочікуваний висновок

Може здатися, що дитинство – найщасливіша пора у житті. Але група вчених із Німеччини, яка вирішила знайти відповідь на це питання, дійшла несподіваних висновків.

У якому віці люди найщасливіші? Це, здавалося б, просте питання інтенсивно вивчалося протягом останніх десятиліть, але остаточної відповіді довго не було. Німецька дослідницька група пролила світло на нього у всебічному огляді.

Про це пише The Jerusalem Post.

Вчені з Рурського університету в Бохумі провели дослідження, учасниками якого стали 460 902 особи.

"Ми зосередилися на змінах трьох центральних компонентів суб’єктивного благополуччя – задоволеності життям, позитивних емоційних станів і негативних емоційних станів", – пояснила професор психології Сюзанна Бюкер.

В результаті вчені з'ясували, що задоволеність життям стрімко скорочується у віці 9-16 років, а потім зростає до 70 років, після чого знову скорочується до 96 років.

Позитивні емоційні стани знижувалися у віці з 9 до 94 років, тоді як негативні – трохи коливалися у віці від 9 до 22 років, а потім знижувалися до 60 років, після чого знову зростали.

Автори роботи зазначають, що протягом життя людини спостерігаються значніші медіанні зміни у позитивних та негативних емоціях, ніж у задоволеності життям.

"Загалом дослідження виявило позитивну тенденцію протягом широкого періоду життя, якщо ми подивимося на задоволеність життям та негативні емоційні стани", - додала Бюкер.

Дослідники пояснюють невелике зниження задоволеності життям у віці від дев'яти до 16 років, наприклад, змінами в тілі та соціальному житті, що відбуваються в період статевого дозрівання. Задоволеність знову зростає, починаючи з юнацького віку. Позитивні почуття мають тенденцію зменшуватися з дитинства до пізнього дорослого віку. У дуже пізньому дорослому віці всі компоненти суб'єктивного благополуччя переважно погіршувалися.

"Це може бути пов'язане з тим, що у дуже старих людей знижується фізична працездатність, часто погіршується здоров'я, зменшуються соціальні контакти, не в останню чергу тому, що їхні однолітки йдуть з життя", — припустила Бюкер.

Нагадаємо, у Фінляндії, яку вже шостий рік поспіль визнають найщасливішою країною у світі, організовують безкоштовні поїздки для 10 осіб, щоб отримати “уроки щастя”. Учасникам навчання покривають всі витрати на проїзд і проживання, включно з готельним номером, доступом до приватної сауни та спа-центру, а також усіма іншими “необхідними зручностями”.

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