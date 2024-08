У якому віці найчастіше подружжя зраджують одне одного : вчені назвали періоди життя

Всім відома "криза середнього віку", написано багато статей про зраду людей у віці 40-45 років. Дуже часто люди, які підійшли до вказаного віку, починають шукати чогось нового на стороні, намагаються урізноманітнити своє життя і, в першу чергу, сексуальне. Однак 40-річний рубіж не є єдиним періодом, коли потрібно побоюватися невірності. І причини тут не лише сексуального характеру.

Як з’ясували психологи, бажання спробувати щось нове нерідко загострюється в людини напередодні круглих дат. Проведені дослідження, опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, що людина починає шукати сенс свого життя, коли наближається до свого нового десятиліття — вік 29, 39, 49 років та подібні дати можуть підштовхнути партнера не тільки до нової діяльності, але й до нових позашлюбних зв’язків.

“Так уже склалося, що людська свідомість прив’язана до круглих цифр, тому люди зазнають сильного хвилювання, наближаючись до переломного, як вони вважають, віку. 30, 40, 50 років – ці цифри лякають людей, які намагаються часом робити відчайдушні кроки. Наприклад, змінити свого партнера”, – кажуть автори дослідження.

Науковці прийшли до висновку, що представники обох статей перед наближенням чергового ювілею відчувають потребу в емоційній події, в певному струсу. Нові любовні зв'язки допомагають впоратися з думкою про наближення старості.

Згідно з британськими дослідженнями найнебезпечнішим з погляду подружньої невірності є вік 39 років.

Коли найчастіше зраджують чоловіки, а коли жінки

Вчені прийшли до висновку, що чоловіки найчастіше йдуть на адюльтер у 25-30 років, а жінки — в 30-35 років.

Вчені також встановили цікавий факт, що ризик зради зростає пропорційно різниці матеріального положення чоловіка та жінки. Чим менше грошей заробляє чоловік стосовно своєї жінки, тим більша ймовірність того, що він буде зраджувати. Зрада ніби врівноважує шанси, наприклад, якщо чоловік не виконує роль "годувальника", отримує менше за дружину, він зрадою намагається відновити свій авторитет, як би абсурдно це не звучало. Чоловіки, які економічно залежать від своєї дружини, ходять наліво в три рази частіше, ніж ті, у кого рівні доходи в сім'ї.

