У якому віці пити пиво найбільш шкідливо для здоров'я: невролог попередив

Нвропатолог попереджає, що вживання пива, особливо після 65 років, може призвести до втрати пам’яті, психічного розладу або навіть деменції.

Пиво є одним із найпопулярніших і улюблених напоїв у всьому світі. Однак важливо пам’ятати, що його слід споживати помірковано та відповідально, інакше це може призвести до проблем зі здоров’ям та залежності.

Особливо пиво є шкідливим для людей похилого віку, вважає британський невролог Річард Рестак. Про це пише Mirror.

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Невролог Річард Рестак у своїй книзі "Повний посібник із пам'яті: наука про зміцнення розуму" попереджає, що навіть незначне споживання пива може призвести до проблем з пам’яттю, погіршення розумового розвитку або деменції.

Він пояснює, що алкоголь невибірково порушує функцію мозку, оскільки це дуже слабкий нейротоксин, який порушує комунікацію нейронів. Рестак наголошує на важливості відмови від алкоголю після 65 років, коли тіло природним чином втрачає нейрони швидше, потенційно посилюючи психічний занепад.

"Важливо утримуватися від алкоголю на цьому етапі життя, коли збереження нейронів має вирішальне значення", – наголошує лікар.

Невролог попереджає, що вживання пива може бути небезпечним для літніх людей. Цю інформацію підтвердила Національна служба охорони здоров’я Великої Британії.

Раніше ми писали, що буде з організмом, якщо кожного дня пити пиво.

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