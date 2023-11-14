У Японії до 100-річчя від дня народження Хатіко побудували кімнату навколо його статуї – фото

В Японії навколо статуї Хатіко, яка розташована перед токійською станцією Сібуя, побудували кімнату.

Про це пише The Japan Times.

Художня інсталяція з'явилась до 100-річчя від дня народження Хатіко. Її створив Тацу Нішино.

Зона відпочинку Хатіко, виставлена лише на один день, була оформлена у вигляді спальні, площа якої близько 9 квадратних метрів. Собака зображений сидячи на ліжку, поруч із мискою з їжею, журнальним столиком та кріслом.

Інсталяція кімнати Хатіко / Фото: KYODO

Тацу поділився, що вигадав цю інсталяцію ще 10 років тому. Художник працював над нею останні 1,5 року.

Нагадаємо, Хатіко — собака породи акіта-іну. Він жив у Японії у 1920-х роках. Хідесабуро Уєно взяв його цуценям 1923-го. Професор жив у спецрайоні Токіо – Сібуя. Пес щоранку проводжав свого господаря на вокзал на роботу і зустрічав його. 21 травня 1925 року у професора на роботі стався інфаркт, він помер. Тим часом Хатіко протягом 9 років чекав на Хідесабуро на станції аж до своєї смерті. Він пішов з життя у березні 1935-го.

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