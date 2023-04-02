У Японії знайшли меч, якому 1600 років, для відлякування «злих духів»

Поруч із мечем група виявила дзеркало у формі щита.

У Японії у місті Нара у стародавньому похованні знайшли меч, якому 1600 років.

Про це пише "Mirror".

Зазначається, що відомий як меч дако, мав форму змії і використовувався в період Кофун в Японії, щоб допомогти відігнати злих духів для найелітніших у загробному житті.

Поруч із мечем група виявила дзеркало у формі щита шириною два фути та висотою один фут, яке важило 124 фунти.

Археологи вважають, що предмети були поховані як частина військових похоронних традицій і були важливими у військових і ритуальних справах.

У розмові з місцевими ЗМІ професор археології Університету Нара Наохіро Тойосіма сказав: «Ці мечі є престижними предметами вищого суспільства».

Археологи припускають, що курган був побудований в 4 столітті в період Кофун. Цей період часто відзначається використанням похоронних споруд, споруджених переважно лише для еліти, різних форм і розмірів. Це найбільший в Японії круглий курган діаметром 357 футів.

Масивний меч є одним із приблизно 80 подібних реліквій, які були виявлені по всій Японії.

Косаку Окабаясі, заступник директора Археологічного інституту Кашіхари префектури Нара, сказав, що відкриття перевершують усе, що він міг собі уявити.

«Ці відкриття вказують на те, що технології періоду Кофун (300-710 н. е.) перевершують те, що можна було собі уявити. Це шедеври металообробки того періоду», - каже він.

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