У Єгипті знайшли унікальні листування римських офіцерів – фото

Польські археологи з Вроцлавського університету виявили унікальні папіруси з листуванням римських центуріонів (офіцер середньої ланки у давньоримській армії - ред.) у стародавньому морському порту Береніка Троглодитика, розташованому на західному березі Червоного моря в Єгипті.

Про це повідомляє Arkeonews.net.

Як розповіли вчені, ці унікальні документи були знайдені разом із керамікою з Італії, римськими монетами та спеціальною пряжкою для пальта – знахідка може бути залишками офісу центуріона.

Селище Береніке є стародавнім портом. У римський період воно слугувало важливим перевалочним пунктом для торгівлі бойовими слонами та екзотичними товарами з Індії, Шрі-Ланки, Аравії та Верхнього Єгипту.

Археологи на розкопках у Єгипті/ Фото: Arkeonews.net

Археологи роками підозрювали, що в Береніке також була дислокована військова частина. Цілком ймовірно, що це були солдати Третього кіренейського легіону, які прославилися, наприклад, тим, що зупинили експансію Мерое в Нубії та припинили повстання в Єрусалимі в 70 році.

На папірусах міститься листування римських центуріонів, у якому згадуються імена Хаос, Луциній і Петроній. Центуріони командували військовими підрозділами, званими центуріями, чисельність яких становила від 80 до 100 солдатів.

Листування римських офіцерів / Фото: Arkeonews.net

"Для єгиптологів та інших дослідників античності це надзвичайно рідкісне та значне відкриття. У цій частині світу дуже мало місць римського періоду. Масштаб цих відкриттів справді феноменальний", - каже професор Марта Осипінська з Інституту археології Вроцлавського університету.

Міжнародна група під керівництвом професора Марти Осипінської дослідила унікальне кладовище домашніх тварин І-ІІ століть у Береніке. Серед виявлених там поховань тварин археологи виявили скупчення ексклюзивної кераміки з Італії, Середземномор’я, Африки та Індії, римські монети та фібулу – характерну та популярну в Європі шпильку, яку носили легіонери. Серед знахідок також були остракони (фрагменти текстів на кераміці) і, перш за все, кілька папірусів, які можуть бути безцінним джерелом знань про стародавніх мешканців Береніке.

В одному з листів Петроній звертається до Луцинія, який перебував у Береніці Троглодитиці, з питанням про ціни на ексклюзивні товари. В іншому листі він пише: "Гроші я вам даю, відправляю на дромадаріусах. Подбайте про них, забезпечте їх телятиною і жердинами для наметів".

Ці знахідки не тільки проливають світло на економічні та військові аспекти життя римських центуріонів у Єгипті, а й надають рідкісні документальні свідоцтва про взаємодію і торговельні стосунки в цьому стародавньому порту.

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