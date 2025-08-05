У Єрусалимі знайшли глиняну печатку, яка може підтверджувати біблійні пророцтва щодо кінця Всесвіту

Печатку було виявлено під час розкопок біля Храмової гори / © Reuters

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Ізраїльські археологи натрапили на унікальну знахідку — стародавню глиняну печатку віком понад 2600 років, на якій зберігся чіткий відбиток пальця. Але ще більший інтерес викликає напис на артефакті, що пов’язує його з одним із найтривожніших епізодів Біблії — попередженням про загибель Юдеї.

Про це повідомляє Daily Mail.

Глиняного друку понад 2600 років. / © Daily Mail

Знайдений артефакт — так звана булла — містить напис давньоєврейською мовою: “Належить Єдайї (синові) Асаягу”. Ім’я Асаягу згадується у Біблії як одного з наближених до царя Йосії високопосадовців, який відіграв ключову роль у релігійних реформах у Храмі Соломона. Ці реформи почалися після того, як у Єрусалимі було знайдено священний сувій — імовірно, ранню версію книги Повторення Закону — з грізними застереженнями про Божу кару за ідолопоклонство та порушення заповітів.

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Саме прочитання цього сувою стало поворотним моментом у долі царя Йосії. За біблійною оповіддю, вражений попередженнями, він наказав знищити язичницькі святилища, а серед відправлених чиновників був і Асаягу, якого названо “слугою царя”.

Нова знахідка дозволяє припустити, що син Асаягу — Єдайя — також обіймав важливу посаду при дворі або в Храмі. Про це свідчить сам факт існування булли з його ім’ям: такі печатки в той час виготовлялися лише для осіб із повноваженнями зберігати державні запаси чи вести офіційне листування. Відбитки шнурка та пальця на звороті глини підтверджують її використання для опечатування мішків або скринь із товарами — ймовірно, зі складів Храму.

Печатку знайшли на Храмовій горі, в межах археологічного проєкту “Просіювання матеріалів з Храмової гори”. Археолог Захі Двіра, один із керівників дослідження, зазначає, що хоча не можна з абсолютною впевненістю стверджувати, що згаданий Асаягу — це саме біблійний персонаж, імена на артефактах з того періоду часто збігаються з біблійними згадками, особливо коли йдеться про об’єкти, пов’язані з управлінням Храмом.

Історичний контекст додає глибини цій знахідці. Саме в той період, за біблійними джерелами, цар Йосія наказав провести реконструкцію Храму, під час якої і було знайдено пророчий сувій. Але через кілька десятиліть — у 586 році до нашої ери — Храм і Єрусалим були зруйновані військами вавилонського царя Навуходоносора, а еліта Юдеї — відправлена у вигнання.

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Булла з іменем Єдайї — це рідкісний артефакт, який може свідчити про реальних людей, що брали участь у біблійних подіях. Вона є не лише історичним доказом, але й потенційним ключем до розуміння того, як релігійні тексти, політика та щоденне життя були тісно переплетені у доленосні часи Юдеї.