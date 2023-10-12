У їхньому світі жир дорівнює успіху: стало відомо, хто переміг у Тижні товстих ведмедів (фото)

Національний парк і заповідник на південному заході Аляски "Катмай" (Katmai National Park and Preserve) показав переможницю у конкурсі Тижня товстих ведмедів (FatBearWeek).

Про це йдеться у повідомленні нацпарку в Facebook.

Цьогоріч переможним став №128, а під ним виступала ведмедиця Грейзер. Її привезли до парку ще ведмежам, 2005 року. Відтоді вона жила біля річки Брукс і часто брала участь у цих змаганнях.

"Хоча вона може й не знати про свій новий титул у цьому уявному змаганні, її успіх справжній! У світі ведмедів жир дорівнює успіху, і всі ведмеді безперестанку працювали, щоб набрати кілограми, необхідні для того, щоб пережити зимову сплячку. Це змагання, де всі учасники є переможцями", – зазначила адмністрація Нацпарку.

За словами організаторів, набір достатньої для перемоги ваги їй забезпечили майстерність та витривалість. Цьогоріч у Нацпарку отримали рекордну кількість голосів – 1 382 783.

Переможниця конкурсу FatBearWeek Фото: Katmai National Park & Preserve

Цікаво, що ведмедиця Грейзер перемогла дворазового чемпіона перегонів, ведмедя, якого обрали переможцем 2022 року.

Щорічний конкурс FatBearWeek полюбився громадськості, тому що саме вона визначає бурого ведмедя, що набрав до періоду сплячки найбільшу масу. Він і стає переможцем.

За титул борються два ведмеді, тоді як переможці змагаються між собою. Крім розваги, метою конкурсу є також ознайомлення людей з життям ведмедів та екосистемою нацпарку.

Тим часом у США чоловік намагався погладити ведмедя, який розгулював трасою та прибіг до його машини. Однак такого повороту подій людина не очікувала.

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