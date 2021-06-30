У Йорданії акула вистрибнула з води і відкусила туристу п'ятку: відео моменту

У Йорданії акула вистрибнула з води і відкусила туристу п'ятку: відео моменту

Напади акул в Акабській затоці трапляються дуже рідко.

Очевидці випадково зазнімкували подію. Займаючись парним парасейлингом, чоловік втратив задню частину правої стопи, розірвав сухожилля, м'язи і зламав кілька кісток.

Про це пише AP News.

Також читайте У Південній Африці тигр роздер доглядача та суперника задля спарювання

Подія сталася в Акабській затоці: 37-річний йорданець вирішив політати на парашуті з товаришем, однак вони опустилися так близько до води, що акулі вдалося вистрибнути та відкусити частину правої стопи.

Після події потерпілого екстрено доправили до військового госпіталю Принца Хашема, який перебуває в портовому місті Акаба, де чоловікові зробили операцію. Наразі його стан оцінюють як стабільний. Управління особливої ​​економічної зони Акаби оголосило про початок розслідування інциденту, оскільки акули зазвичай не зустрічаються на мілководді біля йорданського узбережжя.

Нагадаємо, на Закарпатті хлопцю відкусили частину вуха. Конфлікт стався на нічній дискотеці.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання