У Західній Австралії хочуть заборонити котам гуляти вулицями: хто і чому запропонував ініціативу

У Західній Австралії хочуть заборонити котам гуляти вулицями: хто і чому запропонував ініціативу

Коти знищують місцеву фауну.

Заборонити домашнім котам вільно гуляти вулицями пропонують у Західній Австралії. У місті Фрімантл власникам вусанів пропонують або вигулювати їх на повідку, або будувати для них вольєри, аби не дозволяти пухнастим вештатися вулицями.

Чому котячі прогулянки можуть опинитися під забороною , розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 11 лютого.

Її буквально вирвали з котячої щелепи, а нині нею опікуються ветеринари. Для найменшої сови Австралії зустріч з домашньою кішкою завершилася переламом крила. Іншій корінній австралійці пощастило більше% самка бандикута, або сумчастого борсука, повертається на волю після лікування у клініці. У центрі дикої природи Західної Австралії кажуть: щороку до них привозять сотні жертв котячих нападів, і виживає лише половина.

Заборонити домашнім котам прогулюватися вулицями пропонує муніципальний радник Фрімантла. Вусаням вже зась до парків, на черзі - дороги і пішоходні доріжки, якщо власник не вигулюватиме кота на повідку. Подібна заборона вже діє у місті Нокс. Там власників карають штрафами, якщо їхній улюбленець вештається сам по собі.

У Західній Австралії пропонують заборонити домашнім котам вільно гуляти вулицями | Новини світу

Для Памели коти - це професія. Власниця розплідника вважає, що пухнастикам на вулиці не місце. Утім, на відміну від чиновників, провину за масове знищення фауни покладає не на домашніх, а на безпритульних вусанів. Для хатніх улюбленці, каже жінка, є компромісний варіант - це спеціальний вольєр.

Статистика свідчить, що дикий кіт в Австралії знищує у кілька разів більше тварин, ніж домашній. Від 18 століття, відколи ці пухнасті хижаки з'явилися на території країни, безслідно зникли близько 20 видів невеликих австралійських ссавців.

