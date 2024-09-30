У записах Ньютона знайшли передбачення дати кінця світу

Чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками.

Видатний науковець Ісаак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, але водночас був глибоко релігійною людиною, передбачив, що світ у звичному для нас вигляді перестане існувати вже у 2060 році.

Про це повідомляє Daily Star.

Ньютон визначив конкретну дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів, передбачивши, що нинішній світ буде замінено буквальним “Царством Небесним” на Землі.

Він вірив у Друге пришестя Христа в середині 21-го століття, який буде правити упродовж тисячоліття, протягом якого єврейський народ заснує “квітуче і вічне Царство” в Ізраїлі .

За розрахунками Ньютона “кінець світу” повинен настати у 2060 році.

Розрахунки Ньютона про кінець світу / Фото: Єрусалимський Єврейський університет

“Це може статися пізніше, але я не бачу причин для його закінчення раніше”, - додав при цьому учений та містик.

Стівен Снобелен, дослідник праць Ісаака Ньютона, стверджує, що науковці знали про це передбачення вже давно, однак на широкий загал про нього заговорили лише зараз.

"Для багатьох відкриття того факту, що вчений був палким вірянином, який серйозно ставився до біблійних пророцтв, стало чимось на кшталт шоку", — зазначає він.

Коли Ісаак Ньютон проводив свої детальні розрахунки в 1704 році, ця дата здавалась дуже далекою, але сьогодні "до кінця" залишилося всього 36 років: тобто чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками.

Нагадаємо, раніше спеціалісти Центру астрофізики Манчестерського університету вивчили фактори, які можуть призвести до кінця світу. За їхніми словами, причиною стане Сонце.

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