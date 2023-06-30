У Запоріжжі виявили історичний човен, якому може бути понад 1000 років

У Запоріжжі в Національному заповіднику "Хортиця" виявили дубовий довбаний човен, вік якого може сягати понад 1000 років.

Про це повідомили на сторінці Національного заповідника у Facebook.

Зазначається, що виявили човен працівники під час того, як досліджували ділянку берегової зони.

"У зв’язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у річці Дніпро внаслідок руйнації Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника "Хортиця" ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги", – написали в повідомленні.

Човен довжиною 7 м та виготовлений з цільного стовбура дуба, його досліджуватимуть та зберігатимуть у відповідних умовах.

"Човен був розмитий з піску та по частинах переміщений до реставраційного ангару. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та в подальшому реставрації, аби стати музейним експонатом", – написали в заповіднику.

Попередньо, у заповіднику кажуть, що вік довбаного човна від 300 до 500 років.

"Згідно стану збереженості деревини можна припустити, що вік човна може сягати 500 років. Але більш точне датування стане можливе після проведення радіовуглецевого аналізу", – зазначили в повідомленні.

Цікавим є те, що схожі човни були розповсюдженими в регіоні за Давньоруського періоду, що свідчить про те, що знахідці може бути понад 1000 років.

"У минулому біля берегів Хортиці заходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. Можливо і нова знахідка з тіє ж епохи", – зазначили в повідомленні.

Попри серйозні ушкодження човен сподіваються музеїфікувати.

"Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен розклався на декілька елементів. Роботи багато попереду. Будемо сподіватися, що все буде добре та ми цю пам'ятку збережемо", – розповів учасник експедиції.

Раніше археологи знайшли надзвичайно рідкісний восьмикутний меч віком 3000 років.

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