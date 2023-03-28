У жінки діагностували страшну хворобу після того, як вона помітила крихітні цятки на шкірі

Усього за декілька годин плями збільшились у розмірах.
Американка розповіла, як дізналася про свою хворобу - рак крові.
21-річна студентка Гелайн Гілліард з Айови помітила маленькі цятки на своїй шкірі. Як виявилося, у неї був B-клітинний гострий лімфобластний лейкоз, пише mirror.co.uk.
Так, вперше Гелайн помітила плями, схожі на ластовиння, які з'явилися на її тілі в листопаді 2021 року. Усього за декілька годин плями збільшились у розмірах і були розкидані по її руках та ногах.
Лікарі взяли аналізи крові, результати яких привели до жахливого діагнозу. Майже рік дівчина лікувалася. Попри виснажливу хіміотерапію та фізичний біль вона запевняє, що цей досвід був "корисним" і їй пощастило.
"Я надзвичайно вдячна за свій рак - тепер я оцінюю речі на зовсім іншому рівні, тому що не всі виживають після цієї жахливої хвороби. Звучить шалено, але хвороба змусила мене усвідомити, наскільки я щаслива і скільки кохання у моєму житті. Мені ще доведеться пройти довгий шлях. Я досі проходжу курс хіміотерапії щодня та щомісяця в лікарні, тому у мене все ще є безліч побічних ефектів, але я щодня бачу прогрес. Мені дуже пощастило з моїм лікуванням. У мене було дуже мало ускладнень. Мої лікарі та медсестри виконали приголомшливу роботу з усунення будь-яких побічних ефектів", - сказала Гелайн.
Зараз дівчина проходить заключну фазу лікування, на якій вона продовжить пероральну хіміотерапію та щомісячні візити до лікарні до березня 2024 року.
Відновити навчання студентка планує вже у вересні цього року. Дівчина учениця сподівається, що її історія надихне інших переосмислити цінність життя та силу позитивного світогляду.
Нагадаємо, в Індії 9-річна дівчинка важить лише 8 кілограмів, а її зріст - 60 сантиметрів. Дитина хворіє на рідкісне захворювання.
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