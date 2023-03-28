У жінки діагностували страшну хворобу після того, як вона помітила крихітні цятки на шкірі

Американка розповіла, як дізналася про свою хворобу - рак крові.

21-річна студентка Гелайн Гілліард з Айови помітила маленькі цятки на своїй шкірі. Як виявилося, у неї був B-клітинний гострий лімфобластний лейкоз, пише mirror.co.uk.

Так, вперше Гелайн помітила плями, схожі на ластовиння, які з'явилися на її тілі в листопаді 2021 року. Усього за декілька годин плями збільшились у розмірах і були розкидані по її руках та ногах.

Фото: mirror.co.uk

Лікарі взяли аналізи крові, результати яких привели до жахливого діагнозу. Майже рік дівчина лікувалася. Попри виснажливу хіміотерапію та фізичний біль вона запевняє, що цей досвід був "корисним" і їй пощастило.

"Я надзвичайно вдячна за свій рак - тепер я оцінюю речі на зовсім іншому рівні, тому що не всі виживають після цієї жахливої хвороби. Звучить шалено, але хвороба змусила мене усвідомити, наскільки я щаслива і скільки кохання у моєму житті. Мені ще доведеться пройти довгий шлях. Я досі проходжу курс хіміотерапії щодня та щомісяця в лікарні, тому у мене все ще є безліч побічних ефектів, але я щодня бачу прогрес. Мені дуже пощастило з моїм лікуванням. У мене було дуже мало ускладнень. Мої лікарі та медсестри виконали приголомшливу роботу з усунення будь-яких побічних ефектів", - сказала Гелайн.

Фото: mirror.co.uk

Зараз дівчина проходить заключну фазу лікування, на якій вона продовжить пероральну хіміотерапію та щомісячні візити до лікарні до березня 2024 року.

Відновити навчання студентка планує вже у вересні цього року. Дівчина учениця сподівається, що її історія надихне інших переосмислити цінність життя та силу позитивного світогляду.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, в Індії 9-річна дівчинка важить лише 8 кілограмів, а її зріст - 60 сантиметрів. Дитина хворіє на рідкісне захворювання.

Читайте також: