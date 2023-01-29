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У жінки після візиту до хірурга-стоматолога почав гнити та відпадати ніс: що сталося

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У жінки після візиту до хірурга-стоматолога почав гнити та відпадати ніс: що сталося

Фото: dailystar.co.uk

Медик заперечує свою причетність до проблем жінки.

У Бразилії в 37-річної Еліельми Карвальо Брага почав гнити та відпадати ніс після того, як вона погодилась на пластичну операцію у хірурга-стоматолога. Тепер жінка хоче покарати медика. 

Про це пише dailystar.co.uk. 

Жінка 2020 року звернулась до стоматолога, щоб зменшити розмір ніздрів. Оголошення про таку операцію вона знайшла в Інтернеті. 

Одразу після втручання шкіра довкола носа почала вкриватись пухирцями та гнити. Жителька Бразилії ризикувала залишитись без носа. 

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Через це жінка пережила уже 13 операцій, проте каже, що і досі не усунула наслідків попереднього втручання, оскільки не може самостійно дихати, а на її обличчі утворився величезний шрам. 

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Еліельма Карвальо Брага каже, що її соромно за свій зовнішній вигляд і тепер вона носить спеціальну маску, щоб люди не бачили її обличчя. Також вона стверджує, що виходить з дому лише, щоб поїсти. 

Операцію зі зменшення носа в Бразилії можуть проводити лише фахівці, стоматологам це заборонено, проте це не зупинило медика. Тепер жінка вимагає від лікаря понад 8100 доларів компенсації. 

Медик ж стверджує, що в нього є великий досвід у проведенні таких втручань та наполягає, що після операції потерпіла пацієнтка була задоволена результатом, а те, що сталось - це нібито через проблеми зі здоров'ям у жінки. 

Нагадаємо, у Великій Британії 43-річна Гелен Хьюлетт заплатила 20 тисяч фунтів стерлінгів, щоб кілер вбив її одруженого коханця 50-річного Пола Белтона.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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