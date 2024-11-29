У жінки стався нервовий зрив через сніговика – фото

Він подумала, що сніговик – це труп.
У Туреччині жінка пережила нервовий зрив через сніговика.
Про це повідомляє УeniSafak.
Так, у районі Мелікгазі міста Кайсері перед багатоквартирним будинком діти зліпили зі снігу фігуру та додали до свого творіння одяг і взуття.
Побачивши це, перехожа подумала, що біля підніжжя стіни лежить труп людини. Вона спричинила галас.
Отримавши повідомлення, на місце події виїхали поліція та медичні бригади.
Поки жінці з нервовим зривом надавали допомогу в кареті "швидкої", команди повернулися до нормальної роботи після непорозуміння.
Нагадаємо, ютубер замерз на смерть у сніговій бурі. Він записав останнє послання до сім'ї.
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