У жінки стався нервовий зрив через сніговика – фото

Він подумала, що сніговик – це труп.

У Туреччині жінка пережила нервовий зрив через сніговика.

Про це повідомляє УeniSafak.

Так, у районі Мелікгазі міста Кайсері перед багатоквартирним будинком діти зліпили зі снігу фігуру та додали до свого творіння одяг і взуття.

Побачивши це, перехожа подумала, що біля підніжжя стіни лежить труп людини. Вона спричинила галас.

Жінка переплутала сніговика з трупом / Фото: УeniSafak

Отримавши повідомлення, на місце події виїхали поліція та медичні бригади.

У неї стався нервовий зрив / Фото: УeniSafak

Поки жінці з нервовим зривом надавали допомогу в кареті "швидкої", команди повернулися до нормальної роботи після непорозуміння.

Нагадаємо, ютубер замерз на смерть у сніговій бурі. Він записав останнє послання до сім'ї.

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