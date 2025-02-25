У жінки відпав ніс через вживання кокаїну: який вона має вигляд (фото)

У жінки відпав ніс після того, як вона вдихнула стільки кокаїну, що залишилася з діркою на обличчі. Вона розповіла про наслідки своєї наркозалежності.

Про це пише Daily Star.

38-річна Келлі Козира була на вечірці 2017 року, коли друг запропонував їй кокаїн, і протягом трьох місяців мама двох дітей вживала наркотик вдень і вночі, відмовляючись від їжі та сну, щоб підтримувати свою звичку.

Родом із Чикаго, штат Іллінойс, США, Келлі незабаром помітила, що у неї пішла носова кровотеча, і навіть почала видувати шматки м'яса з ніздрів. Попри те, що вона думала, що пошкодження заживуть самі собою, Келлі продовжувала щодня вживати кокаїн, витративши на наркотик 80 000 доларів за 19 місяців.

Келлі Козира до вживання кокаїну / Фото: Kennedy News and Media

Жахливі знімки демонструють руйнування носової перегородки Келлі, яка перетворилася на одну величезну порожнину, деформуючи її ніс.

Після втручання близьких Келлі обрала тверезість 2021 року і відтоді перенесла низку операцій, щоб відновити свій зруйнований ніс.

Келлі Козира / Фото: Kennedy News and Media

Прагнучи стати консультанткою з питань зловживання психоактивними речовинами, Келлі сповнена рішучості поділитися своїм досвідом, щоб надихнути інших на боротьбу із залежністю.

Вона розповіла: "Я зустрілася зі старими друзями і з кимось із них почала вживати кокаїн. Я почала вживати кокаїн вдень і вночі. Я не їла, не спала. У мене була робота, але врешті-решт мені довелося звільнитися. Я вживала кокаїн протягом трьох місяців щодня, коли у мене почалася кровотеча з носа, я видувала шматки шкіри, а потім помітила, що перегородка носа руйнується. Я думала, що зі мною такого не може статися, і я не вживала так багато, але я вживала до біса багато. Я думала, що все заживе само собою, але я все одно продовжувала шморгати носом. Перегородка повністю зруйнувалася. Потім у мене з'явилася дірка на зовнішньому боці обличчя, яка виросла до розміру десятицентової монети. Зрештою, мені довелося запхати мізинець у ніс, щоб утримати весь кокаїн, щоб він не випав через дірку. Мені пощастило, що це було під час пандемії коронавірусу, і всі носили маски, тому ніхто не бачив мого обличчя. Я продовжувала говорити людям, що у мене синусит і я брехала, щоб пройти через це. Я була нажахана тим, який це вигляд мало".

Келлі Козира / Фото: Kennedy News and Media

Відтоді Келлі перенесла 15 реконструктивних операцій, які допомогли відновити її ніс, зокрема переміщення шкіри з чола, щоб створити новий кінчик, і взяття артерії з руки, щоб відновити кровопостачання від щоки до носа.

Келлі Козира / Фото: Kennedy News and Media

Келлі сказала: "Тепер це має вигляд як ніс. Весь цей досвід багато чому мене навчив. Тепер я живу день за днем, саме так нас вчать жити в рамках програми. Я не маю жодних планів щодо рецидиву чи вживання. Я думаю, що відвертість у цьому питанні допомагає мені та іншим людям. Чим більше ми говоримо про вживання наркотиків, тим менше стигматизації це явище зазнає".

Нагадаємо, чоловіка, який підсів на наркотики у 10 років, тепер не впізнати. Він показав свої фото "до" і "після".

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