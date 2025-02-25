У жінки відпав ніс через вживання кокаїну: який вона має вигляд (фото)

Американка розповіла про шкоду наркотику.
У жінки відпав ніс після того, як вона вдихнула стільки кокаїну, що залишилася з діркою на обличчі. Вона розповіла про наслідки своєї наркозалежності.
Про це пише Daily Star.
38-річна Келлі Козира була на вечірці 2017 року, коли друг запропонував їй кокаїн, і протягом трьох місяців мама двох дітей вживала наркотик вдень і вночі, відмовляючись від їжі та сну, щоб підтримувати свою звичку.
Родом із Чикаго, штат Іллінойс, США, Келлі незабаром помітила, що у неї пішла носова кровотеча, і навіть почала видувати шматки м'яса з ніздрів. Попри те, що вона думала, що пошкодження заживуть самі собою, Келлі продовжувала щодня вживати кокаїн, витративши на наркотик 80 000 доларів за 19 місяців.
Жахливі знімки демонструють руйнування носової перегородки Келлі, яка перетворилася на одну величезну порожнину, деформуючи її ніс.
Після втручання близьких Келлі обрала тверезість 2021 року і відтоді перенесла низку операцій, щоб відновити свій зруйнований ніс.
Прагнучи стати консультанткою з питань зловживання психоактивними речовинами, Келлі сповнена рішучості поділитися своїм досвідом, щоб надихнути інших на боротьбу із залежністю.
Вона розповіла: "Я зустрілася зі старими друзями і з кимось із них почала вживати кокаїн. Я почала вживати кокаїн вдень і вночі. Я не їла, не спала. У мене була робота, але врешті-решт мені довелося звільнитися. Я вживала кокаїн протягом трьох місяців щодня, коли у мене почалася кровотеча з носа, я видувала шматки шкіри, а потім помітила, що перегородка носа руйнується. Я думала, що зі мною такого не може статися, і я не вживала так багато, але я вживала до біса багато. Я думала, що все заживе само собою, але я все одно продовжувала шморгати носом. Перегородка повністю зруйнувалася. Потім у мене з'явилася дірка на зовнішньому боці обличчя, яка виросла до розміру десятицентової монети. Зрештою, мені довелося запхати мізинець у ніс, щоб утримати весь кокаїн, щоб він не випав через дірку. Мені пощастило, що це було під час пандемії коронавірусу, і всі носили маски, тому ніхто не бачив мого обличчя. Я продовжувала говорити людям, що у мене синусит і я брехала, щоб пройти через це. Я була нажахана тим, який це вигляд мало".
Відтоді Келлі перенесла 15 реконструктивних операцій, які допомогли відновити її ніс, зокрема переміщення шкіри з чола, щоб створити новий кінчик, і взяття артерії з руки, щоб відновити кровопостачання від щоки до носа.
Келлі сказала: "Тепер це має вигляд як ніс. Весь цей досвід багато чому мене навчив. Тепер я живу день за днем, саме так нас вчать жити в рамках програми. Я не маю жодних планів щодо рецидиву чи вживання. Я думаю, що відвертість у цьому питанні допомагає мені та іншим людям. Чим більше ми говоримо про вживання наркотиків, тим менше стигматизації це явище зазнає".
Нагадаємо, чоловіка, який підсів на наркотики у 10 років, тепер не впізнати. Він показав свої фото "до" і "після".
Читайте також: