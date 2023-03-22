У жінки виявили дві піхви: вона вирішила заробити на своїй особливості (фото)

У 31-річної жінки з австралійського штату Квінсленд виявили дві піхви та дві матки. Сталося це, коли їй було 20 років і вона вирішила зробити аборт.

Про це пише dailystar.co.uk.

Евелін Міллер розказала, що вона завагітніла у 20 років і вирішила зробити аборт. Тоді медики виявили, що у неї є дві піхви та дві матки. Це означає, що матки у жінки вдвічі менші за середньостатистичну, тому дитині було б важко рости належним чином.

Евелін почала займатися секс-працею у 23 роки після розриву стосунків, працюючи ескортницею протягом 7-ми років. Після зустрічі зі своїм партнером вона почала свою кар'єру на OnlyFans, заробляючи 54 829 фунтів стерлінгів на місяць.

Фото: dailystar.co.uk

У 31 рік жінка завагітніла, і оскільки у неї був партнер, вона вирішила народжувати. Від того часу в пари вже народилося двоє дітей, тепер жінка планує завагітніти третьою. Проте медики категорично заборонили їй робити це у правій піхві, оскільки це небезпечно.

"Ми намагаємося народити третю дитину, і тепер ми повинні використовувати мою ліву піхву. Мій лікар сказав, що ми більше не можемо користуватися правою, тому ми повинні бути обережними під час сексу. Особливо, коли ми знімаємося з іншим хлопцем для OnlyFans, ми повинні переконатися, що мій чоловік використовує ліву сторону", - каже Евелін.

Жінка зазначає, що вона заробляє на своїй особливості на OnlyFans.

"Я почала працювати на OnlyFans, знімаючи контент для дорослих обома вагінами. Коли я зустріла свого чоловіка, я покинула ескорт-послуги, оскільки було майже неможливо підтримувати здорові моногамні стосунки. Я не хочу, щоб у мене була лише одна піхва", - зізналася жінка.

Нагадаємо, жінка розбагатіла завдяки OnlyFans, виконуючи "несексуальні" прохання.

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