У Житомирі з'явилася нова мільйонерка: чому її рідні про це не знають

У Житомирі з'явилася нова мільйонерка. Вона другою зірвала джекпот "Лото-Забава" після 27-річного електромонтера з цього ж міста, який розбагатів, надихнувшись відео у Facebook.

Про це повідомляє msl.ua.

Бізнесвумен на ім'я Ганна пригадала, що коли почула, що виграшний білет було придбано у Житомирській області, вона одразу ж перевірила свої білети й виявила, що один із них належить саме їй.

На диво, її реакція була несподівано спокійною: "Я просто поклала виграшний білет до кишені й пішла займатися своїми справами. Це неймовірно, але я зберегла холодний розум навіть із мільйоном у кишені".

Також жінка зізналася, що про свій виграш вона поки що нікому не розповіла: "Коли гроші будуть на рахунку — тоді й розкажу".

Плани на виграш у Ганни вже є. Вона планує раціонально розпорядитися коштами: "Насамперед встановлю сонячні панелі для будинку, бо це вже не розкіш, а необхідність. Решту грошей використаю для інших потреб".

Ганна стала третьою мільйонеркою "Лото-Забава" цього року і 434-ю – за всю історію існування цієї лотереї.

Нагадаємо, якими були останні роки переможця лотереї, який виграв 161 млн і не встиг їх витратити за життя. На відміну від багатьох інших переможців лотерей, він сприйняв своє раптове багатство свідомо і почав витрачати гроші на благодійність та здійснення мрій.

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