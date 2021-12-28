У Житомирській області врятували рідкісного птаха, який гніздиться на Алясці та не може пересуватись сушею

У Житомирській області врятували рідкісного птаха, який гніздиться на Алясці та не може пересуватись сушею

Гагару полярну випустили у водойму.

У природному заповіднику "Древлянський", що у Житомирській області врятували гагару полярну. Цей птах є рідкісним в Україні та селиться на Алясці та півночі Європи.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Наукова співробітниця заповідника "Древлянський" Світлана Шевченко розповіла, що птаха до них привезли співробітники газового господарства. Вони помітили, що той повзав по землі та не міг підвестись. Науковиця наголосила, що гагара полярна - це водоплавний вид, а тому птах не може пересуватись сушею.

"Гагара полярна – рідкісний мігруючий птах, якого зустріти на Поліссі – справжнє диво", - каже Світлана Шевченко.

Укрінформ

Орнітолог порекомендував співробітника заповідника відпустити гагару полярну у водойму, яка ще не замерзла, оскільки птах не виживе у домашніх умовах. Світлана Шевченко повідомила, що птаха випустили у водойму колишньої ГЕС, що у Розсохівському природоохоронному науково-дослідному відділенні. Там гагара полярна добре себе почуває.

Наукова співробітниця зауважила, що гагара полярна гніздиться в арктичних та субарктичних зонах, частково на Алясці. У європейських країнах її можна зустріти в Норвегії, Швеції, Фінляндії, Шотландії.

Читайте також: