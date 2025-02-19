У животі новонародженої дитини виявили близнюків

У новонародженої дитини виявили надзвичайно рідкісну хворобу, через яку вона потребувала хірургічного втручання у віці лише трьох днів. У животі малюка були близнюки.

Про це пише Unilad.

Неназвана 32-річна мама з Індії пройшла сканування на 35-му тижні вагітності в межах регулярного медичного огляду, яке виявило у неї плід у плоді – стан настільки рідкісний, що зустрічається лише в одному випадку на 500 000 живонароджених.

За визначенням Міжнародного товариства ультразвуку в акушерстві та гінекології (ISUOG), плід у плоді – це "надзвичайно рідкісна аномалія монохоріальних, діамніотичних близнюків, за якої неправильно розвинений плід перебуває в тілі свого нормального брата або сестри під час розвитку".

Вважається, що в усьому світі зафіксовано лише 200 таких випадків від моменту початку ведення медичної документації.

Жінка зробила сканування 1 лютого і згодом народила хлопчика.

Через декілька днів дитині зробили операцію з видалення зародків із живота в лікарні в районі Амраваті, штат Махараштра, Індія.

Оперував хлопчика доктор Уша Гаджбхіє, який згодом підтвердив, що зародки, які були у нього всередині, виявилися близнюками, у яких були розвинені руки і ноги.

Плоди були успішно видалені, і відтоді і мама, і син одужують.

Розмовляючи з журналістами після операції, доктор Агарвал розповів про рідкісність цієї ситуації.

"Мені пощастило і я був досить пильним, щоб помітити щось дуже незвичайне з цією дитиною – абсолютно нормальний плід, що росте, з декількома кістками і структурою, схожою на плід, в його животі, – пригадав лікар. – Мені одразу стало зрозуміло, що це ненормально. Це був плід у плоді, один із найрідкісніших випадків у світі. Ми звернулися за другою думкою, і Шруті Торат підтвердила цей випадок".

Щодо того, що спричиняє плід у плоді, одна з теорій полягає в тому, що це "високодиференційована форма тератоми (аномальне скупчення клітин)", говорить ISUOG. Інша теорія – це паразитичні близнюки. У Клівлендській клініці пояснюють, що це "тип зрощених близнюків, коли один плід припиняє розвиватися, але залишається прив'язаним до свого близнюка".

"Інший близнюк продовжує розвиватися, але зазвичай народжується з кінцівками, органами або іншими тканинними структурами свого паразитичного близнюка, які все ще прикріплені. Це дуже рідкісний стан", – йдеться на сайті.

Нагадаємо, команда китайських пластичних хірургів нещодавно повідомила про перший дивний випадок із 33-річною жінкою, яка загубила щонайменше п'ять контактних лінз за лівим оком. Пацієнтка навіть не підозрювала про свій стан.

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