У жінки раптово збільшилися груди на п'ять розмірів: що сталося

У 25-річної Мішель Секвени діагностували гігантомастію / © скриншот з відео

Реклама

Молода жінка була в жаху, коли її груди раптово збільшилися на п’ять розмірів без видимої причини. Пізніше вона дізналася, що сталося через надзвичайно рідкісне захворювання.

Про цей випадок пише видання Daily Mail.

Все почалося з того, що 25-річна Мішель Секвена із Преторії (ПАР) відчула біль у грудях та свербіж. Вона мала невеликі груди, але за короткий час змушена була носити бюстгальтер дедалі більшого розміру.

Реклама

Згодом вона зауважила, що їй стало важко ходити навіть на короткі відстані через сильний біль у спині та колінах, спричинений додатковою вагою.

Крім того, вона відчувала моральний дискомфорт, бо люди на вулиці «постійно витріщалися на неї», деякі підозрювали, що вона вагітна.

«Я носила мішкуватий одяг і худі, щоб приховати груди. Моя впевненість була на нулі», — розповідала молода жінка.

Що з’ясували лікарі

Зрештою Мішель направили на обстеження до лікарні, де їй поставили діагноз гігантомастія — рідкісне захворювання, яке спричиняє надмірне та швидке зростання тканини молочної залози.

Реклама

Захворювання може виникати під час статевого дозрівання, вагітності або внаслідок прийому ліків. У деяких випадках це відбувається спонтанно та без причини.

Це надзвичайно рідкісне захворювання, у світі задокументовано лише близько 300 випадків.

Вартість зменшення грудей коштувала б Мішель понад 8000 доларів, чого молода жінка не могла собі дозволити.

Вона почала документувати свій досвід із цим захворюванням у TikTok, де її відео зібрали до 22 мільйонів переглядів, і вирішила розпочати онлайн-збір коштів.

Реклама

Завдяки пожертвам підписників вона нарешті змогла профінансувати операцію, зменшивши груди до найменшого можливого розміру.

Мішель каже, що в захваті від результатів операції, стверджуючи, що до неї «повернулося життя».

Нагадаємо, в Італії у 78-річного чоловіка відновилося серцебиття через 30 хвилин після того, як його визнали померлим.