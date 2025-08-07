ТСН у соціальних мережах

У жінки "вибухнуло серце" через рідкісну алергію: що вона бачила на "тому світі"

Медсестра, яка пережила клінічну смерть, стверджує, що чула голос померлої мами та відчула всеохопну любов.

Медсестра Джулії Еванс, яка переждала клінічну смерть через алергічну реакцію

Медсестра Джулії Еванс, яка переждала клінічну смерть через алергічну реакцію / © скриншот з відео

Неймовірна історія клінічної смерті медсестри Джулії Еванс з Канади приголомшила Мережу. Жінка розповіла, як ледь не померла через несподівану алергічну реакцію на лілії. Серце Джулії зупинилося і її довелося повертати до життя буквально з «того світу».

Про це пише LadBible.

Алергія і клінічна смерть

2018 року Джулія перебувала біля букета лілій і випадково вдихнула пилок.

«У той момент я вже почала синіти», — пригадує вона.

Організм жінки миттєво відреагував анафілактичним шоком. Колеги швидко зреагували та перевели її до персонального приміщення, де зробили ін’єкцію адреналіну — основного компонента EpiPen. Однак сталася прикра помилка з препаратом.

«Ми подивилися одне одному у вічі, і в той момент обоє зрозуміли — це був не той препарат«, — розповіла Джулія.

Після цього її тіло наповнила нестримна енергія, і вона порівнює цей стан із трансформацією в героя коміксів.

«Я раптом відчула себе як Халк… це був адреналін, який заповнив моє тіло. Я почала дихати. Я пам’ятаю, як усе відштовхувала від себе», — пригадує жінка.

Та майже одразу її серце припинило битися.

«Я відчула, як померла моя найкраща подруга, яка застрелилась. І це було таке відчуття, ніби в мене вибухнула потилиця. Саме тоді вони мене втратили. У мене настала так звана безпульсова тахікардія. Я не мала пульсу. Моє серце просто вибухнуло… Було введено стільки препаратів, що воно зупинилося. І коли вони почали мене реанімувати, моя шкіра змінилася з синьої на бліду, а потім на сіру — колір смерті. Я лежала млява на ліжку», — розповіла Джулія.

Голос із того світу

Під час клінічної смерті жінка почула знайомий голос — своєї мами, яка померла ще 1983 року: «Все добре, люба. Мама тут, не плач».

«Я чула її так чітко, наче вона стояла просто поруч зі мною», — каже Джулія.

Потім вона почула ще одну фразу: «Ми знову її втратили». І саме в цей момент жінка пережила щось незбагненне.

«Я відчула все. Немає людського слова, яке б могло повністю описати те, що я відчула. Єдиний спосіб, яким я можу це передати — це те, що в тому моменті було стільки любові, що я отримала найбільший подарунок: любов до самої себе. Світло було настільки спокійним, і воно відчувалося як дім. Я відчувала кожну людину, яка пішла з життя до мене, — вони всі були там», — поділилася пережитим медсестра.

Повернення до тіла

Несподівано Джулія відчула, як її «повернули до тіла».

«Інстинктивно я подивилася вниз і побачила, що я повністю гола, як новонароджене немовля. Я сказала: „Хто розрізав мій улюблений синій бюстгальтер?“ — пригадала жінка.

Потім пролунала довгоочікувана фраза лікарів: «Вона повернулась!»

Замість чистоти та «світлої оголеності», яку Джулія відчувала в тому стані, вона побачила своє тіло, вкрите проводами та медичними сенсорами.

Цікаво, що одна з медсестер на ім’я Шеріл, яка рятувала Джулію, у її сприйнятті на мить стала образом її матері — яка, як виявилося, також носила ім’я Шеріл.

Коли жінка зрозуміла, що пережила, вона з посмішкою згадує свою першу думку після повернення до життя: «Гадаю, сьогодні я візьму вихідний».

Нагадаємо, раніше троє жителів різних штатів США, які перенесли клінічну смерть, поділилися вражальним збігом у своїх переживаннях: усі вони отримали ідентичне послання з «того світу». За словами цих людей, наше життя на Землі — лише ілюзія чи сновидіння, а справжнє існування починається лише після смерті.

