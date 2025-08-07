У жінки "вибухнуло серце" через рідкісну алергію: що вона бачила на "тому світі"

Медсестра Джулії Еванс, яка переждала клінічну смерть через алергічну реакцію / © скриншот з відео

Неймовірна історія клінічної смерті медсестри Джулії Еванс з Канади приголомшила Мережу. Жінка розповіла, як ледь не померла через несподівану алергічну реакцію на лілії. Серце Джулії зупинилося і її довелося повертати до життя буквально з «того світу».

Про це пише LadBible.

Алергія і клінічна смерть

2018 року Джулія перебувала біля букета лілій і випадково вдихнула пилок.

«У той момент я вже почала синіти», — пригадує вона.

Організм жінки миттєво відреагував анафілактичним шоком. Колеги швидко зреагували та перевели її до персонального приміщення, де зробили ін’єкцію адреналіну — основного компонента EpiPen. Однак сталася прикра помилка з препаратом.

«Ми подивилися одне одному у вічі, і в той момент обоє зрозуміли — це був не той препарат«, — розповіла Джулія.

Після цього її тіло наповнила нестримна енергія, і вона порівнює цей стан із трансформацією в героя коміксів.

«Я раптом відчула себе як Халк… це був адреналін, який заповнив моє тіло. Я почала дихати. Я пам’ятаю, як усе відштовхувала від себе», — пригадує жінка.

Та майже одразу її серце припинило битися.

«Я відчула, як померла моя найкраща подруга, яка застрелилась. І це було таке відчуття, ніби в мене вибухнула потилиця. Саме тоді вони мене втратили. У мене настала так звана безпульсова тахікардія. Я не мала пульсу. Моє серце просто вибухнуло… Було введено стільки препаратів, що воно зупинилося. І коли вони почали мене реанімувати, моя шкіра змінилася з синьої на бліду, а потім на сіру — колір смерті. Я лежала млява на ліжку», — розповіла Джулія.

Голос із того світу

Під час клінічної смерті жінка почула знайомий голос — своєї мами, яка померла ще 1983 року: «Все добре, люба. Мама тут, не плач».

«Я чула її так чітко, наче вона стояла просто поруч зі мною», — каже Джулія.

Потім вона почула ще одну фразу: «Ми знову її втратили». І саме в цей момент жінка пережила щось незбагненне.

«Я відчула все. Немає людського слова, яке б могло повністю описати те, що я відчула. Єдиний спосіб, яким я можу це передати — це те, що в тому моменті було стільки любові, що я отримала найбільший подарунок: любов до самої себе. Світло було настільки спокійним, і воно відчувалося як дім. Я відчувала кожну людину, яка пішла з життя до мене, — вони всі були там», — поділилася пережитим медсестра.

Повернення до тіла

Несподівано Джулія відчула, як її «повернули до тіла».

«Інстинктивно я подивилася вниз і побачила, що я повністю гола, як новонароджене немовля. Я сказала: „Хто розрізав мій улюблений синій бюстгальтер?“ — пригадала жінка.

Потім пролунала довгоочікувана фраза лікарів: «Вона повернулась!»

Замість чистоти та «світлої оголеності», яку Джулія відчувала в тому стані, вона побачила своє тіло, вкрите проводами та медичними сенсорами.

Цікаво, що одна з медсестер на ім’я Шеріл, яка рятувала Джулію, у її сприйнятті на мить стала образом її матері — яка, як виявилося, також носила ім’я Шеріл.

Коли жінка зрозуміла, що пережила, вона з посмішкою згадує свою першу думку після повернення до життя: «Гадаю, сьогодні я візьму вихідний».

