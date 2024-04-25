У золотистого ретривера народилося суперрідкісне лаймово-зелене цуценя — відео

Собака породи золотистий ретривер народила цуценя з лаймово-зеленою шерстю.

Про це пише Mirror.

Ймовірно, цей колір з'явився під впливом жовчі в утробі матері і забарвив його шерсть. Шеститижневе цуценя отримало ім'я Шамрок.

Її власники, Грег і Керол ДеБрюлер, з Пенсаколи, штат Флорида, США, розповіли, що спочатку намагалися "відіпрати" цей колір. Вони були шоковані, коли зрозуміли, що Шамрок залишилася зеленою.

"Хоча світлі цуценята після народження часто мають трохи зеленого кольору, Шамрок була насиченого темно-зеленого кольору, — сказала Керол. — Ми з чоловіком вирощуємо цуценят вже майже 17 років і ніколи не бачили нічого подібного! На основі наших досліджень ми припустили, що вона забарвилася від контакту з білівердином в утробі матері. Таке глибоке забарвлення трапляється дуже рідко. Вона така мила!"

Подружжя опублікувало відео з Шамрок у TikTok, де воно зібрало понад 694 000 лайків. У кліпі можна побачити, як собака годує своїх малюків, забарвлених у золотисті та бліді кольори. Серед них є Шамрок, яка має зелений відтінок шерсті.

Нагадаємо, раніше у Німеччині також народилося цуценя із зеленою шерстю. Його назвали Мохіто.

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