У Вроцлавському зоопарку, Польща, несподівана «дуель» між крихітним оленем і величезним носорогом підкорила соцмережі.

Відео з двома абсолютно різними за розмірами тваринами швидко стало вірусним і спричинило подив у глядачів по всьому світу.

Головними героями ролика стали маленький самець мунтжака та носоріг за окликом Маруська, який важить близько 1,7 тонни. У зоопарку жартома підписали відео: «Схоже, хтось сьогодні зранку забув подивитися в дзеркало».

На кадрах видно, як крихітний олень сміливо кидає виклик гігантському носорогові. Мунтжак декілька разів намагається спровокувати сутичку, наполегливо переслідуючи Маруську вольєром. У відповідь носоріг демонструє приголомшливе терпіння — спокійно відходить убік і м’яко уникає будь-якого конфлікту.

За словами зоологів, причина такої поведінки цілком прозаїчна — самиця мунтжака, яка спричинила різке підвищення рівня тестостерону у самця. Хоча ці олені досягають лише близько 50 сантиметрів у висоту, зазвичай вони мирно співіснують з більшими тваринами та не заходять на чужі території.

Втім, цього разу мунтжак мав надлишок енергії та вирішив виплеснути її саме на носорога. Фахівці пояснюють: мунтжаки відомі своєю територіальністю, тоді як носороги, навпаки, зазвичай поводяться спокійно і толерантно.

У дикій природі носорогів справді здатні налякати лише тигри, тож сутичка з маленьким оленем для Маруськи була радше курйозом, ніж реальною загрозою.

