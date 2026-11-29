Операційна в лікарні. Ілюстративне зображення / © pexels.com

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У Пакистані лікарі виявили у 10-річного хлопчика надзвичайно рідкісну вроджену патологію — так званий «плід у плоді» (fetus in fetu). Під час обстеження черевної порожнини медики знайшли велике утворення, всередині якого були жирова тканина, кальцифікати, схожі на зуби, та частково сформований скелет плода.

Про незвичайний клінічний випадок повідомляє видання People з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Case Reports in Pediatrics та поширене Національною медичною бібліотекою США (NIH).

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Утворення містило зачатки кісток

Хлопчика госпіталізували зі скаргами на біль у животі, незначне підвищення температури та втрату ваги. Під час обстеження лікарі виявили у верхній частині черевної порожнини пухлиноподібне утворення розміром приблизно 8,5 × 10,4 × 11,1 сантиметра.

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Спочатку медики припускали, що це може бути або плід у плоді, або тератома — рідкісна пухлина, яка здатна містити різні типи тканин, зокрема волосся, м’язи, зуби та кістки.

Комп’ютерна томографія показала, що всередині утворення є макроскопічна жирова тканина, щільні кальцифікати, схожі на зуби, а також частково сформований скелет. На знімках дослідники побачили численні рудиментарні довгі кістки, які нагадували недорозвинені структури верхніх і нижніх кінцівок.

Для уточнення діагнозу хлопчикові провели діагностичну лапаротомію — хірургічне втручання з відкриттям черевної порожнини. Лікарі повністю видалили новоутворення. Дитину госпіталізували 16 червня, а вже 27 червня виписали з лікарні.

Що таке «плід у плоді»

Fetus in fetu — надзвичайно рідкісна вроджена аномалія, за якої недорозвинений нежиттєздатний близнюк опиняється всередині тіла іншого близнюка. Таке явище пов’язують із розвитком так званого паразитичного близнюка.

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За даними NIH, патологія трапляється приблизно в одному випадку на 500 тисяч живонароджених і дещо частіше виявляється у хлопчиків. Зазвичай її діагностують ще в немовлят або дітей раннього віку — переважно до 18 місяців чи двох років.

Саме тому випадок у Пакистані привернув особливу увагу медиків: аномалію виявили лише тоді, коли дитині виповнилося 10 років.

За інформацією Fox News, мати хлопчика під час вагітності не проходила пренатального ультразвукового обстеження, яке могло б допомогти виявити патологію раніше.

Лікарі не виключають іншого діагнозу

Дослідники зазначили, що результати комп’ютерної томографії та знахідки під час операції відповідали критеріям діагностики fetus in fetu. Водночас вони зауважили: через неналежне збереження видаленого зразка перед його дослідженням повністю виключити можливість тератоми не вдалося.

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Науковці наголосили, що цей випадок демонструє необхідність враховувати можливість fetus in fetu під час діагностики складних утворень черевної порожнини навіть у дітей старшого віку, хоча зазвичай патологію виявляють значно раніше.

Під час останнього огляду, який відбувся через 10 тижнів після виписки, хлопчик почувався добре. Однак лікарі рекомендували йому надалі перебувати під ретельним медичним наглядом.

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