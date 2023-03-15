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Убивця повернувся на місце злочину та похвалився, що "знає, що сталося" - відео

Убивця повернувся на місце злочину та похвалився, що "знає, що сталося" - відео

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1826
Час на прочитання
2 хв
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Убивця повернувся на місце злочину та похвалився, що "знає, що сталося" - відео

Фото: скриншот з відео

Чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

У Мережі з'явилося моторошне відео моменту, коли вбивця повернувся на місце злочину і хвалиться поліції, що він "знає, що там сталося".

Так, 25 липня минулого року в британському місті Челмсфорд 26-річний Марек Гекко вбив 44-річного Адріана Еллінгфорда. Зловмисник двічі вдарив жертву ножем у спину.

Про це повідомляє ladbible.com.

Коли полісмени працювали на місці події, до них підійшов п'яний Гекко з пляшкою алкоголю в руках. Він постійно вихвалявся копам, що знає, що сталося і що може допомогти.

"Я не скажу вам своє ім'я, бо мені начхати… Бо я знаю, що сталося", - зазначив він.

Потім далі його поведінка стала більш агресивною щодо офіцерки.  Зокрема, він сказав: "Це бісове місто моє".

Гекко заарештували на місці. Чоловікові було висунуто звинувачення у вбивстві, і він залишився під вартою.
Під час судового розгляду, який розпочався 13 лютого в Королівському суді Челмсфорда, Гекко намагався стверджувати, що він відвідав адресу після того, як побачив, що сталося в новинах. Втім, на той час не було жодних новин чи інформації у соціальних мережах.

Менш ніж за добу присяжні визнали його винним у вбивстві. У вівторок 14 березня Гекка засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, жінка провернула злочинну аферу з магазинами понад 1000 разів. Вона видурила понад півмільйона доларів.

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Дата публікації
Перегляди
1826
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