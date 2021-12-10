Убивцю знайшли у в’язниці: злочин 25-річної давності розкрили завдяки аналізу ДНК

Офіціантку ресторану “Чотири кути” в американському місті Крокетт виявили утопленою у ванній ще у 1996 році, відтоді тривали пошуки злочинця.

У США прокуратура висунула звинувачення у вбивстві, яке було скоєне 25 років тому, ув'язненому Денні Гамільтону. На його причетність до злочину вказав аналіз ДНК.

Про це повідомляє видання CBS News.

Убивство офіціантки Прісцили Льюїс, тіло якої було знайдено у ванній кімнаті в підвалі ресторану 25 років тому, нарешті вдалося розкрити. Слідчі опитали десятки людей, отримали численні докази для аналізу та провели кілька обшуків, але натрапити на слід убивці їм не вдавалося.

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Минулого року детективи надали додаткові докази в лабораторію, яка займається аналізом ДНК, після чого було виявлено збіг, який вказав на убивцю — Денні Гамільтона, який відбуває довічне покарання в державній в'язниці поблизу міста Сан-Дієго. Його засудили за звинуваченням у сексуальних домаганнях, не пов'язаних зі смертю Льюїс.

Цими днями йому пред’явили звинувачення в тому, що 24 вересня 1996 року він втопив Прісциллу Льюїс під час спроби зґвалтування та крадіжки зі зломом у ресторані “Чотири кути” у місті Крокетт.

Нагадаємо, нещодавно дешифривуальникам вдалося прочитати записку від американського серійного вбивці на прізвисько Зодіак, яку він відправив 51 рік тому в газету San Francisco Chronicle.

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