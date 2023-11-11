Убивцю звільнили від 30-річного ув’язнення через тюремні харчі: що сталося

Вага ув'язненого зросла зі 120 кілограмів на момент арешту до понад 200 кілограмів, що ускладнює йому пересування.

Суд звільнив італійця, засудженого до 30 років ув'язнення за вбивство, оскільки він набрав занадто багато ваги, а ув'язнення заважало йому дотримуватися дієти.

Про це повідомляє італійське видання Il Gazzettino.

36-річний Дімітрі Фрікано з Б’єлли вбив 28-річну Еріку Преті в червні 2017 року під час відпустки на Сардинії. Убивця завдав своїй жертві 57 ножових поранень після того, як вона докоряла йому за те, що він залишив занадто багато крихт на ліжку в готелі.

У 2019 році його було засуджено до 30-річного ув’язнення, але цього тижня він покинув виправну установу, де його утримували, оскільки ув’язнений страждає на хворобливе ожиріння, а тюремна їжа може поставити під загрозу його життя.

Суд вирішив, що Фрікано може покинути в'язницю в Турині після того, як його вага зросла зі 120 кілограмів на момент арешту до понад 200 кілограмів, що ускладнює йому пересування.

Водночас ув'язнення заважає йому дотримуватися дієти, постановили судді.

Фрікано відбуватиме решту свого ув'язнення під домашнім арештом у містечку поблизу Б'єлли.

Нагадаємо, іспанець, засуджений до ув'язнення за образливу поведінку до двох своїх останніх партнерок, зареєструвався як жінка і попросив помилування, щоб уникнути в'язниці. Він стверджує, що після зміни статі став “новою людиною” і відрізняється від засудженого за гендерне насильство.

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