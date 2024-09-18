Убивства бродячих собак: чи рятують жорстокі методи від поширення сказу

Ключем до зменшення кількості бродячих тварин є стерилізація собак на ранньому етапі їхнього життя.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сказ щороку вбиває майже 60 000 людей, а причиною захворювання у 99% випадків стають укуси та подряпини від собак. У деяких країнах вживають жорстоких заходів щодо бродячих тварин, включно із їх убивствами. Але зменшувати їхню популяцію у такий спосіб — неправильно.

Про це йдеться в публікації ВВС.

За словами директорки всесвітньої благодійної організації International Companion Animal Management Coalition (ICAM) Еллі Хібі, ключем до зменшення кількості бродячих тварин є стерилізація собак на ранньому етапі їхнього життя.

Такі заходи призводять до того, що бродячі собаки не можуть розмножуватися і навіть домашній собака, який опинився на вулиці, не зможе збільшити популяцію бродячих тварин.

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За її словами, "вилучення собак з вулиць без вирішення проблеми наступного покоління бродячих собак", не працює.

Бродячі собаки постійно розмножуються, і одна собака може мати до 20 цуценят на рік. Таким чином, вилучення деяких із них з вулиці (шляхом убивства або розміщення у притулках) не призведе до зниження їхньої кількості в довгостроковій перспективі, додає вона.

Еллі Хібі скептично оцінила ухвалений у Туреччині наприкінці липня цього року закон, який зобов’язує муніципалітети протягом наступних чотирьох років забирати всіх бродячих собак у притулки – із загрозою тюремного ув’язнення для мерів, які його не виконають.

Згідно з новим законом, собак каструватимуть і вакцинуватимуть, після чого вони перебуватимуть якийсь час у притулках, звідки їх можна буде забрати або ж їх присплять, але не повертатимуть на вулицю.

Директорка ICAM, каже, що це "потенційно дорожчий спосіб зазнати такої ж невдачі", і що притулки швидко заповняться.

Нова система буде дорогою, а величезні притулки просто неба означатимуть, що сильніші собаки будуть відбирати їжу у слабших, і хвороба може швидко поширюватися.

Чиновники в Марокко нещодавно почали винищувати собак у величезній кількості. Гуманітарне товариство Марокко оцінює, що в країні проживає три мільйони бродячих собак, і щороку вбивають 500 000. Багато відстрілів і отруєнь відбуваються публічно.

Алі Іздін, засновник Гуманного товариства Марокко та координатор асоціацій захисту тварин Марокко, каже, що такі вбивства бродячих собак не працюють, оскільки "уцілілі бродячі собаки розмножуються частіше, мають більші виводки з вищим рівнем виживання та займають місця вбитих собак".

Боснія і Герцеговина нещодавно досягла успіху у зменшенні кількості бродячих собак за допомогою методу CNVR – зібрати, стерилізувати, вакцинувати, повернути.

Але для того, щоб рівень стерилізації популяції бродячих собак перевищував 70% - рівень, необхідний для зниження загальної чисельності - країні довелося навчити більше ветеринарів.

Кількість ветеринарних клінік зросла більш ніж удвічі, що дозволило краще доглядати як за власними, так і за бродячими собаками.

Нагадаємо, російський чиновник, очільник одного із селищ Курської області запропонував позбутися бродячих собак, відкривши кіоск із шаурмою.

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