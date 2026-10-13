Убив десятки жінок і двічі втік із в’язниці: моторошна історія маніяка Теда Банді

Тед Банді / © Associated Press

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Американський серійний убивця Тед Банді роками викрадав і вбивав молодих жінок, двічі тікав з-під варти та опинився серед найрозшукуваніших злочинців США. Його стратили ще 1989 року, однак навіть через десятиліття слідчі продовжують встановлювати нові обставини його злочинів.

Про історію одного з найвідоміших серійних убивць США розповідали ФБР та Associated Press.

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Початок серії вбивств

Як зазначає ФБР, невідомо, де і коли Банді вперше вбив людину. Це могло статися ще в підлітковому віці або коли йому було трохи за 20 років. Водночас до 1974-го у штаті Вашингтон почали зникати молоді студентки, а слідчі поступово знаходили між справами спільні деталі.

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Свідки, зокрема, розповідали про молодого чоловіка, який пересувався на Volkswagen Beetle. Іноді він з’являвся перед жінками на милицях або з рукою на перев’язі.

Того ж року Банді перебрався до Солт-Лейк-Сіті. Вбивства та зникнення жінок продовжилися у Юті, Айдахо та Колорадо.

У серпні 1975 року поліція зупинила Банді за кермом Volkswagen. Усередині автомобіля знайшли наручники, мотузку, лижну маску та інші підозрілі предмети. У лютому 1976 року його визнали винним у викраденні та нападі на дівчину з Юти, якій вдалося врятуватися. Банді засудили до позбавлення волі на строк до 15 років.

Дві втечі Банді і розшук ФБР

Згодом Банді звинуватили у вбивстві студентки-медсестри. У червні 1977 року під час попереднього слухання в Аспені, штат Колорадо, він скористався моментом, коли залишився без нагляду, вистрибнув із вікна другого поверху і втік.

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Тоді до пошуків активно долучилося ФБР. Бюро поширювало дані про втікача, а за інформацію, яка допоможе його затримати, оголосили винагороду у 100 тисяч доларів. За кілька днів Банді знайшли.

Утім, у новорічну ніч він утік удруге. Цього разу Банді вибрався через отвір у стелі камери, а потім залишив в’язницю через приміщення тюремника.

Розпочався загальнонаціональний розшук. ФБР поширювало плакати з фотографіями Банді, опрацьовувало відбитки пальців та залучило фахівців із поведінкового аналізу. 10 лютого 1978 року втікача внесли до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців ФБР.

Перебуваючи на волі, Банді продовжив убивати. У січні 1978 року він напав на студенток Університету штату Флорида. Дві жінки загинули, інші зазнали тяжких поранень.

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У ніч проти 15 лютого поліцейський у Пенсаколі помітив викрадений помаранчевий Volkswagen Beetle. Водієм виявився Банді. Він чинив опір під час затримання, а встановити, кого саме спіймав правоохоронець, допомогли матеріали ФБР.

Зрештою Банді засудили до смертної кари. Перед стратою він зізнався у понад двох десятках убивств, однак слідчі припускали, що жертв могло бути більше.

Що відомо про жертв Банді

Associated Press наводить додаткові подробиці злочинів серійного вбивці. Однією з перших відомих жертв нападу вважають 18-річну студентку Вашингтонського університету. У січні 1974 року невідомий проник до її будинку неподалік кампусу в Сіетлі та тяжко травмував дівчину. Вона вижила, однак отримала незворотні ушкодження.

Наступного місяця зникла студентка Лінда Енн Гілі. Її останки наступного року знайшли у віддаленій місцевості разом з останками інших жертв.

Однією з тих, кому вдалося врятуватися від Банді, стала 18-річна Керол ДаРонч. Він видавав себе за поліцейського та заманив її до автомобіля, але дівчина змогла втекти. Згодом саме її свідчення допомогли притягнути Банді до відповідальності.

Після другої втечі Банді дістався Флориди. 15 січня 1978 року він проник до будинку жіночого товариства «Чі Омега» при Університеті штату Флорида, де вбив двох студенток і тяжко поранив ще двох. Після цього він напав і на іншу жінку неподалік.

Менш ніж за місяць Банді викрав, зґвалтував і вбив 12-річну Кімберлі Ліч. Її вважають останньою відомою жертвою серійного вбивці.

У 2026 році кількість підтверджених жертв Банді знову збільшилася. За даними Associated Press, сучасний аналіз ДНК дозволив встановити його причетність до вбивства 17-річної Лори Енн Ейме, яка зникла в Юті в ніч на Гелловін 1974 року. Її тіло знайшли приблизно через місяць.

Банді підозрювали у цьому злочині ще за його життя, проте тоді доказів для висунення обвинувачення не вистачало. Збережені матеріали справи через понад пів століття дозволили створити ДНК-профіль, який збігся з профілем Банді.

Останні дні перед стратою

Як йдеться в архівному матеріалі Associated Press, опублікованому на сайті Cayman Compass, напередодні страти Банді почав зізнаватися у вбивствах, про які роками відмовлявся говорити зі слідчими.

23 січня 1989 року, за день до страти, він дав інтерв’ю психологу та християнському радіоведучому Джеймсу Добсону. Той стверджував, що Банді плакав і говорив про каяття, водночас пов’язуючи розвиток своїх насильницьких фантазій із жорсткою порнографією.

Упродовж останніх вихідних свого життя Банді також спілкувався зі слідчими та зізнався, зокрема, у двох убивствах у Колорадо. Водночас правоохоронцям він не повідомив інформації про три інші нерозкриті вбивства у штаті.

Генеральний прокурор Колорадо Дуейн Вудард припускав, що засуджений навмисно дозує інформацію, сподіваючись відтермінувати страту. Влада Флориди заявляла, що виконання вироку не відкладатимуть незалежно від того, чи встигне Банді розповісти все, що знає про нерозкриті злочини.

Теда Банді стратили 24 січня 1989 року на електричному стільці у Флориді. Йому було 42 роки. Він зізнався щонайменше у 30 вбивствах, однак не всі його заяви вдалося підтвердити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли історію поліцейської з США, яку засудили до смертної кари за потрійне вбивство під час пограбування ресторану. Після стрілянини вона повернулася на місце злочину разом із правоохоронцями

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