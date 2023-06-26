Учень знайшов "щурячу голову" у своєму обіді з їдальні – відео

Він зняв усе на відео та опублікував його в Мережі.

Учень з Китаю поділився відео мерзенної знахідки у своєму обіді.

Студент Промислового політехнічного коледжу Цзянсі у південно-східній провінції Цзянсі виявив у їжі голову щура з хутром і зубами. Про це пише dailystar.co.uk.

Відповідним відео він поділився в Мережі. У ролику він взяв темний волохатий предмет паличками і поскаржився персоналу їдальні на те, що він знайшов.

Він голосно вигукнув, що це голова пацюка, але працівники їдальні швидко спробували його поправити, заявивши, що насправді це качина шия. Втім, потім студент повернув об'єкт, щоб показати крихітні білі зуби посередині і ніс та спитав: "Хіба це не зуби?".

Відео стало вірусним та спричинило ажіотаж у Китаї, де безпека харчових продуктів вже давно є серйозною проблемою для громадськості.

У відповідь 3 червня коледж виступив із заявою, в якій стверджувалося, що об'єкт, показаний на відео, був не головою щура, а шматком качиної шиї, яка є популярним делікатесом у Китаї.

У заяві йдеться: "Наше розслідування показало, що відео справді було знято у нашій їдальні, але його зміст не відповідає дійсності".

Місцевий районний регулятор ринку також направив співробітників правоохоронних органів до їдальні для розслідування.

Відтоді китайська влада посилила регулювання і проводить періодичні репресії, але скандали з безпекою харчових продуктів, у тому числі в студентських їдальнях, продовжують спричиняти громадський резонанс.

Нагадаємо, стюардеса назвала, що найогидніше роблять пасажири в літаку. Вона звернулася до мандрівників із проханням не робити так.

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