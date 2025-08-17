Учені описали людину майбутнього: що станеться з волоссям, зубами та вухами

Еволюція людини майбутнього / © Pixabay

Сучасні технології, зниження фізичної активності та досягнення медицини можуть призвести до еволюційних змін людської анатомії. Людина майбутнього може навіть втратити деякі органи та частини тіла.

Про дослідження науковців пише видання The Sun.

Учені прогнозують, що у майбутньому волосся на тілі може стати ще тоншим та рідшим і навіть повністю зникнути. Раніше воно виконувало функції зберігання тепла та захисту шкіри, але з розвитком технологій це стало не потрібним.

Навпаки уже тепер багато людей, а особливо жінок, позбуваються волосся на тілі у межах стандартної косметичної процедури.

«Сучасний одяг, опалювальні будинки і технологічний комфорт означають, що природна теплоізоляція більше не важлива», — зазначило видання.

Зайвим рудиментом можуть стати зуби мудрості, які допомагали давнім людям перетирати жорстку їжу — коріння, горіхи і сире м’ясо.

За м’якшого сучасного харчування ці зуби більше не потрібні, натомість вони часто спричиняють біль і проблеми, які стають причиною їхнього видалення.

Учені зазначили, що в процесі еволюції людські щелепи зменшувалися протягом поколінь. Тож майбутні люди можуть народитися без зубів мудрості.

Також у людей майбутнього може зникнути куприк — залишок хвоста у приматів, який спочатку допомагав зберігати рівновагу і підтримувати хвіст. Зараз він лише підтримує деякі м’язи таза.

Сучасний спосіб життя — з плоскими поверхнями, стільцями і меншою потребою в лазінні або хапанні — означає, що куприк практично не потрібен. Вчені припускають, що у майбутніх людей він може поступово зменшуватися або зникати.

Так само може повністю атрофуватися апендикс, який більше не потрібен людям для перетравлювання їжі, оскільки змінився раціон людей та способи приготування.

Апендикс уже тепер є одним із органів, які найчастіше видаляють. По суті, це пережиток нашого еволюційного минулого, який був корисним давнім людям для перетравлювання важкої, волокнистої їжі.

Як стверджують вчені, давні люди використовували вушні м’язи для повороту вух у бік звуків, як це роблять кішки і собаки. Це допомагало їм виявляти хижаків, здобич або інші небезпеки в навколишньому середовищі.

Тепер вушні м’язи більшості людей неактивні і практично не мають практичного значення. Люди, які вміють ворушити вухами, використовують це хіба що для потіхи. Тож науковці прогнозують, що через тисячі років люди народжуватимуться з повністю нерухомими вухами.

