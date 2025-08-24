Учені розрахували, коли прокинеться чорна діра у центрі нашої галактики: чи є загроза людству

Надмасивна чорна діра «прокинеться»: вчені назвали точну дату, коли це станеться

У самому серці нашої галактики спить гігантський монстр — надмасивна чорна діра.

Про це пише Daily mail.

Чорна діра, відома як Стрілець A, має масу в 4,3 мільйона разів більшу за Сонце та розмір близько 24 мільйонів кілометрів у поперечнику.

Наразі ця колосальна порожнеча перебуває у стані спокою, але вчені не думають, що це буде тривати вічно.

Тепер дослідники точно передбачили, коли вона прокинеться.

Надмасивна чорна діра стає активною, коли починає поглинати величезну кількість газу та пилу з навколишньої галактики. Але для того, щоб це сталося, чорній дірі потрібно забезпечити приголомшливу кількість матерії для живлення.

Чорна діра в центрі Чумацького Шляху прокинеться для свого наступного шаленого «харчування», коли наша галактика зіткнеться з карликовою галактикою під назвою Велика Магелланова Хмара.

І вчені передбачили, що це майже напевно станеться рівно через 2,4 мільярда років.

Чому чорні діри стають активними

Чорні діри утворюються, коли надзвичайно велика зірка вичерпує своє паливо наприкінці свого життя та руйнується під величезною вагою власної маси.

Однак ці так звані чорні діри зоряної маси є дрібницями порівняно з величезними порожнечами, які знаходяться в ядрі майже кожної галактики.

Хоча чорна діра зоряної маси може бути в один-десять разів більшою за масу нашого Сонця, надмасивна чорна діра може бути в мільйони або навіть мільярди разів більшою.

Але, незважаючи на їхні розміри, більшість із цих гігантів практично неможливо безпосередньо виявити навіть за допомогою наших найпотужніших телескопів. Це тому, що їхнє гравітаційне тяжіння настільки сильне, що навіть світло не може вирватися з нього.

Однак все змінюється, коли чорна діра починає притягувати навколишню матерію. Коли чорна діра «живиться», вона втягує матерію в закручене кільце, відоме як акреційний диск, де вона обертається з неймовірною швидкістю.

Однак у деяких випадках чорні діри демонструють ще більш вражаюче видовище.

«Ми бачимо, що чорні діри, які живляться матерією, викидають гігантські, потужні потоки газу та енергії. Ми називаємо ці структури струменями, і ви можете уявити їх як своєрідні космічні пожежні шланги», — каже доктор Наталі Дегенаар з Амстердамського університету.

Найшвидший з цих струменів рухається зі швидкістю, що становить значну частку швидкості світла, та вивільняє величезні сплески енергії, які ми можемо бачити за допомогою радіотелескопів на Землі.

Що станеться із Землею, коли Стрілець A стане активним

У найгіршому випадку раптове пробудження Стрільця A може призвести до повного спустошення. Якби струмені, про які ми згадували вище, були достатньо потужними та спрямованими в нашому напрямку, вони могли б зруйнувати озоновий шар Землі та спричинити масове вимирання. Проте це може статися трохи більше ніж через два мільярди років.

Хоча випромінювання, що вивільняється Стрільцем A, буде дуже потужним, на відстані 26 000 світлових років, величезна відстань Землі від чорної діри забезпечить нам безпеку.

Крім того, оскільки Земля знаходиться в диску Чумацького Шляху, ми захищені величезними обсягами газу та пилу, які фільтрують будь-яке залишкове випромінювання.

Раніше учений висунув сміливу концепцію міжзоряної місії до чорної діри, яка може кардинально змінити наше розуміння фундаментальних законів фізики.