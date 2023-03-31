Учені створили нову карту сусідньої планети: на ній 85 000 вулканів

Переважна більшість вулканів на Венері мають діаметр менше 5 кілометрів і раніше їх оминали увагою дослідники.

Планетологи Пол Бірн і Ребекка Хан з Вашингтонського університету створили найповнішу карту Венери, на яку нанесли 85 000 вулканів.

Про це йдеться у публікації в спеціалізованому виданні JGR Planets.

Створена карта заснована на даних, зібраних місією NASA Magellan, яка оберталася навколо Венери з 1990 по 1994 рік і за допомогою радарів вивчала поверхню другої від Сонця планети. Дослідники повідомили, що 99 відсотків вулканів, які вони нанесли на карту, мають діаметр менше 5 кілометрів і раніше їх оминали увагою дослідники.

Фото: JGR Planets

Водночас команда дослідників підозрює, що на Венері існує набагато більше вулканічних структур, але радари космічного апарата в 1990-х роках не дозволили зафіксувати дрібніші об’єкти.

NASA нещодавно відклало принаймні на 2031 рік подальшу місію на Венері, яка дозволить отримати більш детальну карту поверхні.

Науковці стверджують, що нова загальнодоступна карта надасть вченим доступ до величезної бази даних для розуміння вулканізму Венери та допоможе визначити, де може бути наступний активний потік лави.

Дослідження пропонує найповнішу на сьогоднішній день інформацію про вулканічні характеристики Венери та, можливо, про вулканізм будь-якої іншої планети.

Незважаючи на наші широкі знання про вулкани на Землі (кількість потенційно активних становить приблизно 1350), багато з них ще належить відкрити, адже вони розташовані під океанами. На Венері ж вони всі вулканічні структури доступні для огляду на відкритій поверхні.

Нагадаємо, лабораторії реактивного руху NASA працюють над підготовкою місії на Венеру, де космічним апаратом доведеться “виживати” в умовах екстремальних температур і атмосферного тиску планети.

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