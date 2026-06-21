Учені виявили тварину, яка може жити понад 400 років: її дитинство триває довше за людське життя

Гренландська акула / © Unsplash

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Гренландські акули офіційно визнані найдовговічнішими хребетними на планеті. Окремі особини цього виду можуть жити до 4 століть. Статеве дозрівання гренландських акул починається у 150 років, а їхнє дитинство завершується у 170 років.

Про це пише Space Daily.

Що ми знаємо про унікальних гренландських акул

Науковці проаналізували 28 самок гренландських акул різного розміру — від крихітних особин довжиною менше метра до гігантів понад п’ять метрів. Ці акули не мають традиційних річних кілець на кістках чи хребцях, тому дослідники розробили альтернативний метод визначення віку цих акул.

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Дослідження, опубліковане у журналі Science, показало біологічний маркер часу в органах зору риби. Ядро в центрі кришталика ока акули формується ще до її народження і залишається незмінним протягом усього життя. Вуглець у цих тканинах є хімічним відбитком моменту народження акули.

Саме тому науковці застосували метод радіовуглецевого датування та не забули врахувати стрибок рівня вуглецю-14 в океанах після випробувань ядерної зброї у 1950-х роках. Так вдалося визначити приблизний вік кожної акули.

Результати виявилися сенсаційними, хоча й мають значний діапазон невизначеності. Найбільша акула довжиною близько п’яти метрів мала орієнтовний вік 392 роки. Проте автори роботи чесно зазначають: похибка методу становить близько 120 років в обидва боки. Тобто реальний вік цієї особини — щонайменше 272 роки, а за максимальними підрахунками — понад 500 років.

Навіть мінімум років гренландської акули робить її абсолютним рекордсменом серед хребетних. Якщо спиратися на середню оцінку, ця риба плавала у холодних водах Північної Атлантики ще до того, як з’явилися телескопи.

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Тривале життя означає і повільні етапи дорослішання. Статева зрілість гренландської акули настає у 150 років, а дитинство завершується у 170.

Вона витрачає на шлях до дорослішання більше, ніж триває людське життя. За рік акула збільшується всього на сантиметр. Такий життєвий ритм пов’язаний із середовищем існування. Акули живуть у воді, температура якої близька до замерзання — тому їхній метаболізм максимально повільний. Організм довго виконує всі процеси, а тому довше живе.

Є і негативна сторона, адже акула, якій для розмноження спершу потрібно прожити 150 років, у разі чого не встигне швидко відновити вид. Саме це робить гренландських акул беззахисними перед людьми.

Раніше на них масово полювали заради жиру з печінки, а сьогодні вони часто стають випадковою здобиччю у рибальських сітках. Популяція акул не має ресурсу на відновлення. Тварин захищає лише крижана вода та велика глибина.

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Акули: останні новини

Нагадаємо, міжнародна група дослідників під керівництвом Сіґехару Кіношіти з Університету Токіо вперше зібрала найповніший геном гренландської акули, який охоплює 96,7% її ДНК.

Ця тварина є абсолютним рекордсменом серед хребетних за тривалістю життя — вона здатна жити до 400 років у холодних водах Арктики та Атлантики, росте всього по 1 сантиметру на рік і досягає статевої зрілості аж у 170 років.

Ці акули майже не хворіють на рак, саме тому вчені почали шукати захисні механізми в їхньому гігантському геномі. Аналіз ДНК допоміг виявити два потенційні ключі до довголіття акули — у білку гістоні H1.0 виявили унікальну заміну амінокислоти лізин на аргінін.

Також акула має 59 копій гена FTH1b, що регулює рівень заліза та процес ферроптозу. Це допомагає організму ефективно знищувати пошкоджені або ракові клітини. Обидва варіанти лишаються гіпотетичними.

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