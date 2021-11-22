Учені застосували науковий метод і назвали найкрасивіші породи котів

Привабливість котячих мордочок визначали за допомогою принципу “золотої пропорції”.

Математики та біологи провели виміри "лиць" 46 найвідоміших порід котів і підрахували, наскільки вони є близькими до “золотої пропорції”, яка лежить в основі концепції визначення краси.

Результати дослідження опубліковано на порталі All About Cats.

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Дослідники вивчали фотографії котячих мордочок та вимірювали співвідношення різних ключових характеристик - довжину та ширину морди, ширину носа, а також відстань від верхівки голови до зіниць, від зіниць до рота і кінчика носа, між зовнішніми куточками очей та відстань від вух до зіниць.

Показники, які були найближчими до значення “золотого перетину” (1,62), були підставою, щоб назвати найкрасивіші породи. У трійку увійшли:

норвезька лісова;

російська блакитна;

менська.

Засновник All About Cats Дорон Вулффберг зауважив, що цей давній алгоритм симетрії лежить в основі людського сприйняття привабливості. “Чим більше обличчя чи об'єкт відповідають йому, тим більш естетично привабливим вони здаються нашому мозку”, - заявив він.

Скриншот із сайту allaboutcats.com

До речі, заміри визначили також найменш красиві породи. Ними виявилися гімалайські, пітерболдські та перські кішки.

Нагадаємо, кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті.

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