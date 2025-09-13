- Дата публікації
Учені здивували, дізнавшись запах єгипетських мумій
Процес бальзамування у Давньому Єгипті мав на меті не тільки збереження тіла.
Науковцям вдалося з’ясувати, яким насправді був запах мумій у Давньому Єгипті. Виявляється, він не був неприємним через тління людського тіла, а навпаки мав специфічний солодкий аромат.
Результати дослідження міжнародної групи учених опубліковані в журналі Американського хімічного товариства.
Аналіз хімічних залишків, знайдених у поховальних урнах і на бинтах мумій, виявив складний коктейль з ароматних смол, спецій та ефірних олій. Дослідники ідентифікували, зокрема, такі компоненти, як ладан, мирру та ялівцеві ягоди.
Учені припускають, що процес бальзамування мав на меті не тільки збереження тіла, але й надання йому специфічного аромату, який мав сакральне значення
Мумії були не просто законсервованими тілами, а й «ароматичними скульптурами», що мали супроводжувати померлого в його подорожі до потойбічного світу.
Це несподіване відкриття свідчить, що у віруваннях стародавньої цивілізації Єгипту смерть була частиною естетичного та священного ритуалу.
