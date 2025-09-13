ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Учені здивували, дізнавшись запах єгипетських мумій

Процес бальзамування у Давньому Єгипті мав на меті не тільки збереження тіла.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Саркофаг мумії в Давньому Єгипті

Саркофаг мумії в Давньому Єгипті / © Associated Press

Науковцям вдалося з’ясувати, яким насправді був запах мумій у Давньому Єгипті. Виявляється, він не був неприємним через тління людського тіла, а навпаки мав специфічний солодкий аромат.

Результати дослідження міжнародної групи учених опубліковані в журналі Американського хімічного товариства.

Аналіз хімічних залишків, знайдених у поховальних урнах і на бинтах мумій, виявив складний коктейль з ароматних смол, спецій та ефірних олій. Дослідники ідентифікували, зокрема, такі компоненти, як ладан, мирру та ялівцеві ягоди.

Учені припускають, що процес бальзамування мав на меті не тільки збереження тіла, але й надання йому специфічного аромату, який мав сакральне значення

Мумії були не просто законсервованими тілами, а й «ароматичними скульптурами», що мали супроводжувати померлого в його подорожі до потойбічного світу.

Це несподіване відкриття свідчить, що у віруваннях стародавньої цивілізації Єгипту смерть була частиною естетичного та священного ритуалу.

Нагадаємо, раніше археологи виявили «двері у потойбічний світ» у давньоєгипетській гробниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

