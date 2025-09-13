Учені здивували, дізнавшись запах єгипетських мумій

Саркофаг мумії в Давньому Єгипті / © Associated Press

Реклама

Науковцям вдалося з’ясувати, яким насправді був запах мумій у Давньому Єгипті. Виявляється, він не був неприємним через тління людського тіла, а навпаки мав специфічний солодкий аромат.

Результати дослідження міжнародної групи учених опубліковані в журналі Американського хімічного товариства.

Аналіз хімічних залишків, знайдених у поховальних урнах і на бинтах мумій, виявив складний коктейль з ароматних смол, спецій та ефірних олій. Дослідники ідентифікували, зокрема, такі компоненти, як ладан, мирру та ялівцеві ягоди.

Реклама

Учені припускають, що процес бальзамування мав на меті не тільки збереження тіла, але й надання йому специфічного аромату, який мав сакральне значення

Мумії були не просто законсервованими тілами, а й «ароматичними скульптурами», що мали супроводжувати померлого в його подорожі до потойбічного світу.

Це несподіване відкриття свідчить, що у віруваннях стародавньої цивілізації Єгипту смерть була частиною естетичного та священного ритуалу.

Нагадаємо, раніше археологи виявили «двері у потойбічний світ» у давньоєгипетській гробниці.