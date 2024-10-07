Учні скинули сире яйце з висоти 25 метрів і воно не розбилося: як їм це вдалося

Команда учнів із Пенсильванії, США, побила світовий рекорд Гіннеса, скинувши яйце з висоти 25 метрів, при цьому воно не розбилося.

Учні шкільного округу Тредіффрін-Істтаун, які отримали назву T/E Egg Drop Team, створили захисне покриття, яке дозволило їхньому яйцю впасти з висоти, не розбивши шкаралупу.

Команда скинула яйце з висоти 25 м і побила рекорд 16 метрів, який встановив Рітеш з Індії в грудні 2023 року.

До складу команди з кидання яйця входили старшокласники середньої школи Конестоги Метью Ма, Чарлі Гоутроп і Джеффрі Ванг, а також учень середньої школи Веллі-Фордж Брекін Шеффлервуд і вчитель Деррік Вуд.

"За останні декілька тижнів ми зібрали багато відеоматеріалів і документів, але це було того варте", - сказав Вуд в інтерв'ю Patch. "Сподіваюся, цей рекорд буде як наше яйце – непобитим – протягом тривалого часу!".

Нагадаємо, нещодавно 7598 дронів встановили новий світовий рекорд. Дрони безперервно рухалися в нічному небі, утворюючи зображення.

Читайте також: